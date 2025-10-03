Po aukšto meistriškumo treniruočių stovyklos Gvatemaloje – Paulauskaitės startas „Challenge“ turnyre

Lietuvė vienetų varžybų starte 0-2 (15:21, 16:21) turėjo pripažinti Kanados atstovės Chloe Hoang (BWF-123) pranašumą. Mačas truko 27 minutes.
BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyro Gvatemaloje prizų fondą sudaro 17,5 tūkst. JAV dolerių.
V. Paulauskaitė Gvatemaloje taip pat dalyvavo aukšto meistriškumo treniruočių stovykloje, kuri vyko rugsėjo 21-29 d. Stovyklos metu treniruotes vedė tarptautinis ekspertas iš Nyderlandų Martijnas van Dooremalenas bei Lietuvos badmintono federacijos technikos direktorius Wojciechas Szkudlarczykas.
Apibendrindama savo patirtį, Viltė teigė, kad ši stovykla jai buvo itin vertinga: „Džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad turėjau galimybę dalyvauti „Pan Am Badminton“ organizuotoje stovykloje Gvatemaloje. Viskas buvo parūpinta puikiai – nuo apgyvendinimo ir transporto iki treniruočių turnyro salėje ir kineziterapeutų pagalbos. Labai smagu buvo pasitreniruoti su skirtingais žaidėjais bei kartu pažinti naują kultūrą ir aplinką.“
