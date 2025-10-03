Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Po aukšto meistriškumo treniruočių stovyklos Gvatemaloje – Paulauskaitės startas „Challenge“ turnyre

2025-10-03 10:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 10:51

Gvatemaloje vykstančiame BWF „International Challenge“ serijos „Guatemala International Challenge 2025“ badmintono turnyre be pergalių liko Viltė Paulauskaitė (BWF-303).

Lietuvos badmintono federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Gvatemaloje vykstančiame BWF „International Challenge“ serijos „Guatemala International Challenge 2025“ badmintono turnyre be pergalių liko Viltė Paulauskaitė (BWF-303).

REKLAMA
0

Lietuvė vienetų varžybų starte 0-2 (15:21, 16:21) turėjo pripažinti Kanados atstovės Chloe Hoang (BWF-123) pranašumą. Mačas truko 27 minutes.

BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyro Gvatemaloje prizų fondą sudaro 17,5 tūkst. JAV dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Paulauskaitė Gvatemaloje taip pat dalyvavo aukšto meistriškumo treniruočių stovykloje, kuri vyko rugsėjo 21-29 d. Stovyklos metu treniruotes vedė tarptautinis ekspertas iš Nyderlandų Martijnas van Dooremalenas bei Lietuvos badmintono federacijos technikos direktorius Wojciechas Szkudlarczykas.

Apibendrindama savo patirtį, Viltė teigė, kad ši stovykla jai buvo itin vertinga: „Džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad turėjau galimybę dalyvauti „Pan Am Badminton“ organizuotoje stovykloje Gvatemaloje. Viskas buvo parūpinta puikiai – nuo apgyvendinimo ir transporto iki treniruočių turnyro salėje ir kineziterapeutų pagalbos. Labai smagu buvo pasitreniruoti su skirtingais žaidėjais bei kartu pažinti naują kultūrą ir aplinką.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų