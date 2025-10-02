Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos solo šokėjų sėkmė Londone vykusiose „WDSF Open“ varžybose

2025-10-02 21:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 21:22

Rugsėjo 27 dieną Londone (Anglija) vyko „WDSF Open“ varžybos, sutraukusios daugybę skirtingų šalių sportinių šokių atstovų. Lietuvai jose atstovavo solo šokėjos, kurios pasiekė aukštų rezultatų ir užėmė garbingas vietas finaluose.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Suaugusiųjų solo standartinių šokių programoje pirmąją vietą iškovojo Indrė Kanaporytė (Vilniaus „Davi”). Ji surinko daugiausia balų ir užtikrintai nugalėjo finale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaunimo solo Lotynų Amerikos šokių programoje Ana Gustė Jelinskytė (Kėdainių „Izzadora”) pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą.

Jaunių II solo Lotynų Amerikos šokių programoje Lietuvai atstovavo net dvi sportininkės. Ana Guste Jelinskytė (Kėdainių „Izzadora”) užėmė ketvirtąją vietą, o Karolina Kažukauskaitė (Kėdainių „Vilnis”) – penktąją vietą.

Jaunučių II solo Lotynų Amerikos šokių programoje puikiai pasirodė Elzė Kaupaitė (Kėdainių „Vilnis”), kuri iškovojo antrąją vietą ir pelnė sidabro medalį.

