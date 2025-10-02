Lietuvos solo šokėjų sėkmė Londone vykusiose „WDSF Open“ varžybose

Suaugusiųjų solo standartinių šokių programoje pirmąją vietą iškovojo Indrė Kanaporytė (Vilniaus „Davi”). Ji surinko daugiausia balų ir užtikrintai nugalėjo finale.
Jaunimo solo Lotynų Amerikos šokių programoje Ana Gustė Jelinskytė (Kėdainių „Izzadora”) pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą.
Jaunių II solo Lotynų Amerikos šokių programoje Lietuvai atstovavo net dvi sportininkės. Ana Guste Jelinskytė (Kėdainių „Izzadora”) užėmė ketvirtąją vietą, o Karolina Kažukauskaitė (Kėdainių „Vilnis”) – penktąją vietą.
Jaunučių II solo Lotynų Amerikos šokių programoje puikiai pasirodė Elzė Kaupaitė (Kėdainių „Vilnis”), kuri iškovojo antrąją vietą ir pelnė sidabro medalį.
