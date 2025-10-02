Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Darius Labanauskas Lesteryje įveikė pasaulio elitui priklausantį anglų žaidėją

2025-10-02 21:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 21:10

Lesteryje (Anglija) per 3 dienas sužaisti dar 3 PDC „Players Championship“ smiginio turo turnyrai. Juose tradiciškai dalyvavo ir geriausias Lietuvos žaidėjas Darius Labanauskas (PDC-96).

Darius Labanauskas | „Stop“ kadras

REKLAMA

0

28-ajame sezono turnyre lietuvis liko be pergalių – 4:6 nusileido anglui Ianui White‘ui (PDC-50).

29-ajame turnyre D. Labanauskas pasiekė skambią pergalę 6:4 prieš anglą Nathaną Aspinallą (PDC-23), kuris pernai geriausių pasaulio žaidėjų reitinge dar buvo 4-as. Lietuviui nesutrukdė net ir gerokai kuklesnis trijų strėlyčių taškų vidurkis (89,78 prieš 96,60). D. Labanauskas paskutiniame lege du kartus iš eilės rinko po 140 taškų ir atitrūko nuo N. Aspinallo. Britas turėjo sudėtingą 152 taškų „užsidarymą“, bet jo nerealizavo, o lietuvis 9 strėlytėmis surinko 136 tšk. ir užbaigė mačą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Apsinallas du kartus žaidė pasaulio čempionato pusfinalyje, sykį – Europos čempionato pusfinalyje. Jis yra tapęs „UK Open“ bei „World Matchplay“ nugalėtoju, „Premier“ lygos, „Grand Slam“ bei „World Grand Prix“ turnyrų vicečempionu.

Lietuviui tai buvo pirma pergalė prieš N. Aspinallą per 5 tarpusavio mačus.

Po pergalės prieš N. Apsinallą lietuvis 3:6 nusileido belgui Andy Baetensui (PDC-73).

30-ajame turnyre D. Labanauskas 6:4 įveikė anglą Robertą Grundy (PDC-85), bet 5:6 neatsilaikė prieš belgą Mike‘ą de Deckerį (PDC-20). Lietuvis prieš M. de Deckerį pirmavo 5:1, tačiau tada pralaimėjo 5 legus iš eilės. Apmaudžiausiai D. Labanauskas pralaimėjo 9-ąjį legą, kai „neuždarė“ 56 tšk.

Pasaulio reitinge lietuvis šoktels į 92-ą poziciją.

Dar du „Players Championship“ turnyrai vyks spalio 14-15 d. Vigane (Anglija).

