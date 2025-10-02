Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos dviratininkai Europos jaunimo čempionate iškovojo 6-ą vietą

2025-10-02 20:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 20:48

Prancūzijoje vykstančiame Europos plento dviračių čempionate ketvirtadienį 6-ą vietą užėmė Lietuvos komanda (Kasparas Valinskas, Ignas Kertenis, Arnas Bilertas, Augustė Mikutytė, Augustė Audinytė ir Monika Liutinskaitė).

Kęstučio Česaičio nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Jaunimo mišrių komandų lenktynėse lietuviai 40 km distanciją baigė per 53 min. 45.53 sek. Nugalėjo Norvegijos komanda (52:05.12), antra buvo Prancūzija (52:39.75), trečia – Lenkija (52:42.45).

Startavo 10 komandų, iš kurių nefinišavo tik Italija.

Penktadienį čempionate vyks trejos grupinės lenktynės: jaunių merginų, jaunių vaikinų ir jaunimo (iki 23 metų) merginų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

