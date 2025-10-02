Lietuvos dviratininkai Europos jaunimo čempionate iškovojo 6-ą vietą

Jaunimo mišrių komandų lenktynėse lietuviai 40 km distanciją baigė per 53 min. 45.53 sek. Nugalėjo Norvegijos komanda (52:05.12), antra buvo Prancūzija (52:39.75), trečia – Lenkija (52:42.45).
Startavo 10 komandų, iš kurių nefinišavo tik Italija.
Penktadienį čempionate vyks trejos grupinės lenktynės: jaunių merginų, jaunių vaikinų ir jaunimo (iki 23 metų) merginų.
