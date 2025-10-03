Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos dviratininkams Europos čempionate Prancūzijoje nepavyko iškovoti aukštų vietų

2025-10-03 16:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 16:35

UEC nuotr. | Organizatorių nuotr.

Prancūzijoje vykstančiame Europos plento dviračių čempionate penktadienį jaunių amžiaus grupėje startavo gausus būrys lietuvių.

Merginų grupinėse lenktynėse nugalėjo ispanė Paula Ostiz Taco, kuri 62,9 km kalnuotą trasą su beveik 900 m pakilimo įveikė per 1 val. 46 min. 47 sek. Antra buvo šveicarė Anja Grossmann, trečia – italė Chantal Pegolo (+0:03 min.).

Augustė Mikutytė finišavo 32-a (+1:07), Augustė Audinytė – 56-a (+5:16), o Monika Liutinskaitė – 66-a (+6:43) tarp 102 dalyvių.

Tarp vaikinų triumfavo vokietis Karlas Herzogas (2:44:34), aplenkęs italą Roberto Capello (+0:13) bei airį Davidą Gaffney (+0:43). Deja, mūsų jauniesiems dviratininkams varžybos nesusiklostė – visi penki lietuviai (Arnas Bilertas, Žygimantas Ežerskis, Ignas Kertenis, Martynas Medelinskas ir Kasparas Valinskas) nefinišavo.

