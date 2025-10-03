Lietuvos dviratininkams Europos čempionate Prancūzijoje nepavyko iškovoti aukštų vietų

Merginų grupinėse lenktynėse nugalėjo ispanė Paula Ostiz Taco, kuri 62,9 km kalnuotą trasą su beveik 900 m pakilimo įveikė per 1 val. 46 min. 47 sek. Antra buvo šveicarė Anja Grossmann, trečia – italė Chantal Pegolo (+0:03 min.).
Augustė Mikutytė finišavo 32-a (+1:07), Augustė Audinytė – 56-a (+5:16), o Monika Liutinskaitė – 66-a (+6:43) tarp 102 dalyvių.
Tarp vaikinų triumfavo vokietis Karlas Herzogas (2:44:34), aplenkęs italą Roberto Capello (+0:13) bei airį Davidą Gaffney (+0:43). Deja, mūsų jauniesiems dviratininkams varžybos nesusiklostė – visi penki lietuviai (Arnas Bilertas, Žygimantas Ežerskis, Ignas Kertenis, Martynas Medelinskas ir Kasparas Valinskas) nefinišavo.
