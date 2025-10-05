Pergalių seriją pratęsęs „Dragūnas“ tapo vienvaldžiu Lietuvos rankinio lygos lyderiu

„Dragūno“ rankininkai namuose 39:33 (20:12) nugalėjo pirmas LRL sezono rungtynes žaidusią Kauno „Granitas-Karys“ komandą.
Šį sezoną ženkliai atjaunėjusi Kauno ekipa su čempionais lygiai kovojo pusę pirmo kėlinio. 15 min. šeimininkai pirmavo tik įvarčiu 9:8, bet vėliau laimėjo atkarpą 5:0 ir dar pirmame kėlinyje atitrūko 20:12. Antro kėlinio pradžioje uostamiesčio komanda įgijo dviženklį pranašumą 22:12, bet vėliau stabtelėjo ir „Granitas“ sugebėjo sumažinti atsilikimą bei išvengė sutriuškinimo.
Nugalėtojams Tomas Drakšas pelnė 7 įvarčius, ukrainietis Vasylis Havryliukas – 5, Laurynas Simonavičius – 4, Artūras Budraitis, Lukas Juškėnas, Deividas Virbauskas, serbas Filipas Hrnjakas ir brazilas Gustavo Paiva – po 3.
„Šios rungtynės mums buvo tarsi generalinė repeticija prieš Europos taurės turnyrą. Koncentravomės į gynybą ir stengėmės sukurti kuo daugiau greitų atakų. Ne viskas pavyko, nes kai įgijome nemažą persvarą, šiek tiek sustojome ir leidome varžovams priartėti, – komentavo rezultatyviausiai „Dragūno“ gretose žaidęs Tomas Drakšas. – Reikia rimčiau nusiteikti kiekvienai kovai, nes klubui keliami aukšti reikalavimai. Turime apginti Lietuvos čempionų titulą bei kuo toliau nukeliauti Europos taurės turnyre. Sezono pradžioje vaizdas aikštelėje neblogas, bet dar reikia daug dirbti ir šlifuoti žaidimą, kad išvengtume vaikiškų klaidų tiek puolime, tiek gynyboje.“
„Granito-Kario“ gretose rezultatyviausiai žaidė Simas Butkus, pelnęs 11 įvarčių, Benediktas Labutis ir Gustas Rinkevičius įmetė po 6 įvarčius, Ernestas Guogis – 4, Marius Kairys ir Ugnius Saliamoris – po 3.
„Per visą istoriją „Granito“ komandos yra toks mentalitetas, kad turime kovoti iki galo ir niekada nepasiduoti. Tai bandome įskiepyti ir komandą papildžiusiems jauniems žaidėjams. Šiandien tokį paveiksliuką aikštelėje ir matėme visas 60 minučių, – sakė „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas. – LRL sezoną pradėjome dvikova su čempionais. Tai buvo gera proga įsivertinti savo galimybes, pažiūrėti kur esame ir kur labiausiai reikia tobulėti. O tobulėti ir dirbti yra apstu kur. Reikia gerinti žaidimą visais aspektais. Pasiimsime tam tikras pamokas ir eisime į priekį. Svarbiausia, kad vyrai patys supranta ko trūksta ir kur reikia tobulėti.“
Visas keturias pergales iškovoję „Dragūno“ rankininkai su 8 taškais tapo vienvaldžiais čempionato lyderiais. Antrą vietą su 6 taškais užima visas tris pergales iškovojusi Vilniaus „Šviesos“ komanda.
Į trečią vietą pakilo HC „Vilnius“. Sostinės komanda namuose po labai atkaklios ir dramatiškos kovos susitikimą su iki tol autsaiderės pozicijoje buvusia Varėnos „Ūla“ baigė lygiosiomis 35:35 (15:18).
Pirmo kėlinio pabaigoje „Ūla“ įgijo trijų įvarčių persvarą 18:15, bet po pertraukos sužaidus vos penkias minutes, šeimininkai pasivijo varžovus 20:20. Lygus rezultatas švieslentėje degė dar dvylika kartų. 54 min. „Vilniaus“ ekipai pavyko įgyti trijų įvarčių persvarą 34:31 ir atrodė, kad šeimininkai jau nepaleis pergalės iš rankų. Bet „Ūlos“ rankininkai pasinaudojo varžovų pašalinimais iš aikštelės ir iki finalinės sirenos likus 10 sek. išplėšė lygiąsias.
„Mums pasisekė išsigelbėti, nors jau ne kartą atrodė, kad ir vėl apmaudžiai liksime be taškų. Varžovai per anksti patikėjo pergale ir nors didelių klaidų nedarė, mes jomis pasinaudojome ir pasivijome varžovus, – teigė į šeštą vietą pakilusios „Ūlos“ treneris Irmantas Markiavičius. – Anksčiau dažniausiai būdavo, kad daugiau patyrusių žaidėjų turintis „Vilnius“ pasinaudodavo mūsų klaidomis. Šįkart viskas buvo atvirkščiai. Tikėkimės, kad tokios rungtynės suteiks žaidėjams pasitikėjimo, nes neblogai žaisdavome ir anksčiau, bet rungtynių pabaigoje paleisdavome pergalę iš rankų.“
„Rungtynių pabaigoje buvo daug žioplų klaidų. Neįvertinome varžovų ir per anksti patikėjome pergale. O „Ūla“ yra tokia komanda, kuri kovoja iki galo, – sakė 3 taškus per 4 rungtynes surinkusio „Vilniaus“ klubo treneris Kęstutis Lapinskas. – Rungtynės buvo labai atkaklios ir turėjo patikti žiūrovams. Bet treneriams jos kainavo tikrai daug nervų. Susitikimo pabaiga buvo labai nervinga, buvo daug pašalinimų. Rungtynių pabaigoje aikštelėje likome keturiese ir neatsilaikėme. Iki tol viskas vyko pagal planą, tik galutinis rezultatas gavosi ne pagal planą.“
„Vilniaus“ gretose rezultatyviausiai žaidė Mindaugas Urbonas, pelnęs 9 įvarčius, Vaidas Drevinskas įmetė 8 įvarčius, Lukas Morkūnas – 6, Martynas Žala ir Arminas Milaknis – po 3.
„Ūlos“ komandą į priekį vedė rezultatyviausiu LRL rankininku tapęs Ignas Savičius, pelnęs 11 įvarčių, Matas Daškevičius įmetė 6 įvarčius, Deivas Eidukonis – 5, Lukas Sužiedėlis, Rokas Alekšiūnas ir Arnas Narijauskas – po 3.
Kitas LRL turas vyks spalio 11 d. Dzūkijos derbyje Varėnoje „Ūla“ priims Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą, o „Vilnius“ namuose susitiks su „Granitu-Kariu“.
Čempionate pirmaujančios komandos kitą savaitgalį pradės kovas EHF Europos taurės turnyre. Spalio 11 d. „Šviesos“ rankininkai namuose priims Zaporižės „Motor“ klubą. „Dragūnas“ pirmas rungtynes žais Austrijoje su Tirolio „Handball“ klubu.
