Lietuvos rankinio lygoje pergales šventė svečiuose žaidę favoritai

„Šviesa“ iškovojo trečią pergalę iš eilės
Pergalingą sezono startą pratęsė Vilniaus „Šviesos“ rankininkai. Čempionato lyderiai svečiuose 42:28 (20:12) sutriuškino trečią pralaimėjimą patyrusią autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
„Šviesos“ gretose rezultatyviausiai žaidė iš Varėnos kilęs Mykolas Lapiniauskas, pelnęs 8 įvarčius. Alanas Bogdiunas prie pergalės pridėjo 6 įvarčius, Rapolas Valadka ir Danielius Soldatenko įmetė po 5 įvarčius. „Šviesos“ vartininkas Giedrius Morkūnas atrėmė 7-is metimus iš 16-os (44 proc.).
„Ūlos“ komandai Ignas Savičius pelnė 11 įvarčių, Matas Daškevičius – 5, Gytis Ižganaitis – 4, Rokas Alekšiūnas – 3.
„Pripažinsiu, buvo neramu vykti į rankininkų kalvę Varėną. „Ūla“ turi savo stilių ir su drūtais vyrais nėra lengva kovoti jų salėje, kur varžovai turi labai triukšmingą palaikymą. Gerai, kad neįsivėlėme į jų primetamą žaidimą. Mūsų žaidėjai aikštelėje vykdė viską, ką buvome sutarę ir atlaikėme tą psichologinį spaudimą. Antrame kėlinyje gavo pasireikšti ir jauni mūsų žaidėjai, kuriems matėsi, kad širdelės drebėjo einant į aikštelę. Džiugu, kad galėjome išbandyti visą rotaciją ir derinius. Buvo tikrai geros rungtynės“, – komentavo „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
Užtikrintą pergalę šventė ir čempionai
Antrą pergalę iš tiek pat galimų iškovojo Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Čempionai svečiuose 37:27 (19:12) nugalėjo penktoje vietoje esantį HC „Vilnių“.
Nugalėtojams Tomas Drakšas pelnė 9 įvarčius, Lukas Juškėnas – 7, ukrainiečiai Danilas Plakhotinas ir Vasylis Havryliukas bei serbas Filipas Hrnjakas prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius.
„Vilniaus“ ekipai Vaidas Drevinskas pelnė 9 įvarčius, Martynas Lapinskas – 6, Lukas Morkūnas – 4, Edvinas Grėbliūnas – 3.
„Sezono pradžia ir dar daug yra taisytinų dalykų. Turime daug naujų žaidėjų ir aikštelėje dar yra daug nesusikalbėjimo. Bet stengiamės, viską šlifuojam, atidirbinėjam ir po truputį einam į priekį. Pergalę lėmė tai, kad geru procentu realizavom savo metimus. Pelnėme daug įvarčių, nes gerai veikė mūsų greitas puolimas“, – teigė „Dragūno“ kapitonas Arvydas Bučius.
Daugiausia intrigos – vicečempionų aikštelėje
Atkakliausia dvikova vyko Pasvalyje, kur šalies vicečempionė „Pieno žvaigždžių“ komanda priėmė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ ekipą. Turnyrinės lentelės kaimynų susitikime pergalę 30:25 (15:9) iškovojo Dzūkijos sostinės klubas.
Nugalėtojams po 5 įvarčius pelnė Simonas Babarskas, Žygimantas Micevičius, Nedas Buronko ir Andrius Montvilas, po 4 įvarčius prie pergalės pridėjo Gabrielius Civinskas ir Manvydas Lazauskas. Alytiškių vartininkas Oleksandras Moisejevas atrėmė net 10-imt metimų iš 20-ies (50 proc.). „Pieno žvaigždžių“ ekipai, kuriai negali padėti sunkią traumą gavęs lyderis Maksimas Vakula, 11 įvarčių pelnė Modestas Štarolis, ukrainiečiai Ighoris Odinokovas ir Romanas Litynskis įmetė po 3 įvarčius.
„Pirmą kėlinį žaidėme stabiliai ir įtikinamai pirmavome. Bet antro kėlinio viduryje tarsi pamiršome kaip žaisti ir leidome varžovams priartėti. Bet viskas gerai, kas gerai baigiasi – iškovojome pergalę. Atvažiavome čia laimėti ir važiuojam su dviem taškais namo“, – sakė į trečią vietą pakilusios „Varsos-Stronglaso“ komandos lyderis Žygimantas Micevičius.
Kitą savaitę vyks trejos LRL rungtynės. Trečiadienį „Varsa-Stronglasas“ priims „Dragūną“. Šeštadienį „Dragūnas“ namuose susitiks su čempionatą pradėsiančiu Kauno „Granitu-Kariu“, o „Vilnius“ savo aikštelėje žais su „Ūla“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!