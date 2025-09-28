Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Lietuvos rankinio lygoje pergales šventė svečiuose žaidę favoritai

2025-09-28 15:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 15:11

Lietuvos rankinio lygoje (LRL) įsibėgėja reguliarusis sezonas. Trečias turas buvo sėkmingas svečiuose žaidusioms komandoms. Užtikrintas pergales šventė taškų kol kas dar nepraradę LRL čempionai ir prizininkai, tuo tarpu lyderio dėl traumos netekę vicečempionai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės.

„Ūlos“ ir „Šviesos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Lietuvos rankinio lygoje (LRL) įsibėgėja reguliarusis sezonas. Trečias turas buvo sėkmingas svečiuose žaidusioms komandoms. Užtikrintas pergales šventė taškų kol kas dar nepraradę LRL čempionai ir prizininkai, tuo tarpu lyderio dėl traumos netekę vicečempionai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės.

„Šviesa“ iškovojo trečią pergalę iš eilės

Pergalingą sezono startą pratęsė Vilniaus „Šviesos“ rankininkai. Čempionato lyderiai svečiuose 42:28 (20:12) sutriuškino trečią pralaimėjimą patyrusią autsaiderę Varėnos „Ūlą“.

„Šviesos“ gretose rezultatyviausiai žaidė iš Varėnos kilęs Mykolas Lapiniauskas, pelnęs 8 įvarčius. Alanas Bogdiunas prie pergalės pridėjo 6 įvarčius, Rapolas Valadka ir Danielius Soldatenko įmetė po 5 įvarčius. „Šviesos“ vartininkas Giedrius Morkūnas atrėmė 7-is metimus iš 16-os (44 proc.).

„Ūlos“ komandai Ignas Savičius pelnė 11 įvarčių, Matas Daškevičius – 5, Gytis Ižganaitis – 4, Rokas Alekšiūnas – 3.

„Pripažinsiu, buvo neramu vykti į rankininkų kalvę Varėną. „Ūla“ turi savo stilių ir su drūtais vyrais nėra lengva kovoti jų salėje, kur varžovai turi labai triukšmingą palaikymą. Gerai, kad neįsivėlėme į jų primetamą žaidimą. Mūsų žaidėjai aikštelėje vykdė viską, ką buvome sutarę ir atlaikėme tą psichologinį spaudimą. Antrame kėlinyje gavo pasireikšti ir jauni mūsų žaidėjai, kuriems matėsi, kad širdelės drebėjo einant į aikštelę. Džiugu, kad galėjome išbandyti visą rotaciją ir derinius. Buvo tikrai geros rungtynės“, – komentavo „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.

Užtikrintą pergalę šventė ir čempionai

Antrą pergalę iš tiek pat galimų iškovojo Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Čempionai svečiuose 37:27 (19:12) nugalėjo penktoje vietoje esantį HC „Vilnių“.

Nugalėtojams Tomas Drakšas pelnė 9 įvarčius, Lukas Juškėnas – 7, ukrainiečiai Danilas Plakhotinas ir Vasylis Havryliukas bei serbas Filipas Hrnjakas prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius.

„Vilniaus“ ekipai Vaidas Drevinskas pelnė 9 įvarčius, Martynas Lapinskas – 6, Lukas Morkūnas – 4, Edvinas Grėbliūnas – 3.

„Sezono pradžia ir dar daug yra taisytinų dalykų. Turime daug naujų žaidėjų ir aikštelėje dar yra daug nesusikalbėjimo. Bet stengiamės, viską šlifuojam, atidirbinėjam ir po truputį einam į priekį. Pergalę lėmė tai, kad geru procentu realizavom savo metimus. Pelnėme daug įvarčių, nes gerai veikė mūsų greitas puolimas“, – teigė „Dragūno“ kapitonas Arvydas Bučius.

Daugiausia intrigos – vicečempionų aikštelėje

Atkakliausia dvikova vyko Pasvalyje, kur šalies vicečempionė „Pieno žvaigždžių“ komanda priėmė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ ekipą. Turnyrinės lentelės kaimynų susitikime pergalę 30:25 (15:9) iškovojo Dzūkijos sostinės klubas.

Nugalėtojams po 5 įvarčius pelnė Simonas Babarskas, Žygimantas Micevičius, Nedas Buronko ir Andrius Montvilas, po 4 įvarčius prie pergalės pridėjo Gabrielius Civinskas ir Manvydas Lazauskas. Alytiškių vartininkas Oleksandras Moisejevas atrėmė net 10-imt metimų iš 20-ies (50 proc.). „Pieno žvaigždžių“ ekipai, kuriai negali padėti sunkią traumą gavęs lyderis Maksimas Vakula, 11 įvarčių pelnė Modestas Štarolis, ukrainiečiai Ighoris Odinokovas ir Romanas Litynskis įmetė po 3 įvarčius.

„Pirmą kėlinį žaidėme stabiliai ir įtikinamai pirmavome. Bet antro kėlinio viduryje tarsi pamiršome kaip žaisti ir leidome varžovams priartėti. Bet viskas gerai, kas gerai baigiasi – iškovojome pergalę. Atvažiavome čia laimėti ir važiuojam su dviem taškais namo“, – sakė į trečią vietą pakilusios „Varsos-Stronglaso“ komandos lyderis Žygimantas Micevičius.

Kitą savaitę vyks trejos LRL rungtynės. Trečiadienį „Varsa-Stronglasas“ priims „Dragūną“. Šeštadienį „Dragūnas“ namuose susitiks su čempionatą pradėsiančiu Kauno „Granitu-Kariu“, o „Vilnius“ savo aikštelėje žais su „Ūla“.

„Varsos-Stronglaso“ ir „Šviesos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.
Visose Lietuvos rankinio lygos turo rungtynėse nugalėtoją lėmė vienas įvartis
„HC Vilniaus“ ir „Šviesos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.
Lietuvos rankinio lygos sezonas prasidėjo sostinės derbiu ir vicečempionų pergale

