Emilijus Krakauskas Šveicarijoje sudaužė paskutines varžovų viltis, Dominykas Bogdziulis pasižymėjo Norvegijoje

„Tappara“ (18 tšk.) nukrito į 2-ą vietą tarp 16 klubų.
Norvegijos stipriausioje lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ svečiuose 2:3 turėjo pripažinti „Lorenskog“ pranašumą. Lietuvis per 13 min. 17 sek. ant ledo nepasižymėjo.
„Sparta“ (10 tšk.) užima 5-ą poziciją tarp 10 komandų.
Baltijos ledo ritulio lygoje (OHL) Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku išvykoje 6:1 sutriuškino Rygos „HK Prizmą“ (Latvija). Lietuvis kartą atakavo vartus ir pralaimėjo vienintelį ritulio išmetimą, kuriame dalyvavo.
„HK Liepaja“ (13 tšk.) turnyrinėje lentelėje rikiuojasi 3-ia, Elektrėnų „Energija“ (4) užima 7-ą vietą, o Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“ (0) lieka paskutinė – 9-a.
Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda išvykoje 1:2 pralaimėjo prieš „HC Gherdeina valgardena.it“ (Italija). Lietuvis nepasižymėjo.
„Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) su Arturu Seniutu išvykoje 1:3 nusileido „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija). Lietuvis kartą smūgiavo į vartus.
„KHL Sisak“ (11 tšk.) vis dar lyderiauja lygoje, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (3) užima priešpaskutinę – 12-ą – vietą.
Suomijos antroje lygoje „Pyry“ paliko F. Nausėdą ant suolo ir išvykoje 3:5 pralaimėjo prieš IPK.
„Pyry“ (3 tšk.) žengia paskutinė – 10-a.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku 2:0 išsivežė pergalę iš Bazelio „EHC Basel“ teritorijos. Lietuvis įvarčiu į tuščius vartus įtvirtino pergalę. E. Krakauskas žaidė 15 min. 50 sek. ir 3 kartus atakavo vartus.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) tarp 11-os komandų užima 8-ą poziciją.
Norvegijos antroje lygoje Dominyko Bogdziulio atstovaujama „Gruner“ komanda namuose 4:1 pranoko „Tromso“. Lietuvis vieninteliu atliktu smūgiu pelnė įvartį ir užsidirbo 2 baudos min.
Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu išvykoje 4:2 nugalėjo „Ski Elite“. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.
„Gruner“ (6 tšk.) pakilo į 2-ą vietą, o „Comet“ (4) – į 6-ą tarp 8 ekipų.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ komanda namuose 3:8 neprilygo Kvebeko „Remparts“. Lietuvis atliko 1 smūgį, 2 jėgos veiksmus ir gavo 4 baudos min.
„Rimouski Oceanic“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje tarp 10 komandų rikiuojasi 4-a.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu varovų arenoje 1:6 neturėjo vilčių prieš Lugano „HC Lugano“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (20 tšk.), turinti savo gretose Titą Krakauską ir Danielių Čečekovą, užima 4-ą vietą, „LHC Academy“ (20) su Benu Andrejausku – 5-ą, „Futur Hockey“ (14) – 11-ą, o Dovydo Noraus atstovaujama „EHC Kloten“ (9) komanda yra paskutinė – 13-a.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!