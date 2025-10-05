Sunkus darbas atsipirko: 19-metis Markas Buteikis užsitikrino 80 tūkstančių eurų stipendiją ir galimybę startuoti 2026 m. Europos ralio čempionate

Spalio 3-4 dienomis Zarasų krašte buvo surengtas finalinis „Lithuanian Rally4 Trophy“ projekto etapas. Prie jo starto linijos išsirikiavo 5 jaunieji ralio lenktynininkai, šiemet jau kovoję Lazdijų, Žemaitijos, Ukmergės, Rokiškio ir Elektrėnų etapuose. Šį kartą jų laukė 13 greičio ruožų išbandymas, kurio bendras ilgis sudarė virš 100 kilometrų.
Nuo pat pradžių į lyderio poziciją išsiveržė Irmantas Buivydas, kuris į Lietuvą dar kartą atsivežė naujausią „Rally4“ kategorijos automobilį „Lancia Ypsilon Rally4 HF“. Penktadienį jis sėkmingai vykdė savo pagrindinį planą – pirmauti ir laimėti kaip įmanoma daugiau greičio ruožų. Po pirmosios dienos jo persvara prieš artimiausią ir pagrindinį čempionato konkurentą Marką Buteikį siekė kiek daugiau nei sekundę. Iš 5 įvykusių greičio ruožų Markas laimėjo vos vieną.
Deja, bet jau antrame greičio ruože Aras Kvedaras buvo priverstas pasitraukti iš kovos dėl pagrindinio prizo. Sulūžus „Peugeot 208 Rally4“ pusašiui, jauniausias čempionato dalyvis prarado bet kokius šansus kovoti dėl pagrindinio čempionato prizo.
Išaušus antrajai „Rally Aukštaitija“ dienai, situacija etapo rikiuotėje ir čempionato taškų lenktynėse pradėjo keistis. Šeštadienį Markas Buteikis pradėjo laimėdamas 3 greičio ruožus paeiliui ir taip uždirbdamas 3 papildomus taškus. Būtent tai leido ukmergiškiui vienu žingsniu priartėti išsvajoto titulo link. Po 8 greičio ruožo Markas netgi buvo išsiveržęs į priekį Aukštaitijos ralio rikuotėje, tačiau tolimesnis jo planas buvo saugotis ir atvažiuoti bent antroje etapo vietoje. Visgi, jau kitame greičio ruože į ralio lyderio poziciją sugrįžo Irmantas Buivydas. Į Zarasų centre įsikūrusią serviso zoną jis atvažiavo turėdamas 2 sekundžių persvarą.
Situacija etapo rikiuotėje taip ir nepasikeitė iki finišo linijos. Irmantas Buivydas pelnė antrą sezono pergalę aplenkdamas „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionu tapusį Marką Buteikį. Finalinio etapo finiše juos skyrė vos 10 sekundžių, tačiau sezono galutinėje įskaitoje Markas surinko 6 taškais daugiau nei Irmantas. Trečias – pirmą sykį ant podiumo lipęs Erikas Valkeris.
„Lithuanian Rally4 Trophy“ nugalėtojas Markas Buteikis džiaugėsi išsipildžiusia svajone: „Laimėjau ne tik aš, bet ir visa mano komanda. Šį sezoną dirbau daugiau nei bet kada per visą savo lenktynininko karjerą. Kirtęs finišo liniją pajutau, kaip nuo širdies nukrito didžiulis akmuo. Tai nuostabus jausmas, kai visas sunkus darbas pagaliau atsiperka“, – džiaugėsi čempionas.
Jau kitąmet Lietuva turės savo atstovus prestižiniame Europos čempionate. 80 tūkstančių eurų stipendija, įsteigta automobilių sporto entuziastų valdomų įmonių „Eldorado“, „Jusema“ „Humibility“ ir „One Racing Shop“, Markui Buteikui padengs sportinio automobilio nuomą, startinius mokesčius, kurą, padangas ir kitus esminius kaštus. 2026 metų senojo žemyno čempionatas prasidės ateinantį pavasarį.
