LeBronas tapo pirmuoju NBA žaidėju, sužaidusiu 23 sezonus

Karaliaus sugrįžimo įkvėpta „Lakers“ prie savų žiūrovų 140:125 (27:36, 40:35, 37:22, 36:32) susitvarkė su Jutos „Jazz“ (5/9).
Šis mačas tapo istoriniu. LeBronui tai buvo pirmos rungtynės 23-iame NBA sezone, o tai – daugiausiai lygos istorijoje. 22 sužaistais sezonais NBA gali pasigirti Vince'as Carteris.
LeBrono pasirodymas:
Po traumos į aikštę sugrįžęs 40-metis žaidė 30 minučių ir per jas surinko 11 taškų (2/4 dvit., 2/3 trit., 1/4 baud.), 3 atkovotus, 1 perimtą ir 1 prarastą kamuolį bei 12 rezultatyvių perdavimų.
Kalifornijos klubas mačo kontrolę perėmė po pertraukos, kai trečiąjį kėlinį užbaigė atkarpa 21:5 – 104:93. Po šio smūgio svečiai nebeatsigavo.
Nugalėtojų gretose nuostabus buvo Luka Dončičius – 37 taškai (9/12 dvit., 2/10 trit., 13/16 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, 4 perimti kamuoliai ir 8 klaidos.
„Lakers“: Luka Doncičius 37 (9/12 dvit., 2/10 trit., 13/16 baud., 10 rez. perd., 4 per. kam., 8 kld.), Austinas Reavesas 26 (6/7 dvit., 11/12 baud., 4 kld.), Deandre Aytonas 20 (10/13 dvit., 14 atk. kam.), Jake'as LaRavia 16, LeBronas Jamesas 11 (12 rez. perd.).
„Jazz“: Keyonte George'as 33 (7/9 dvit., 5/13 trit.), Lauri Markkanenas 31 (9/12 dvit., 3/9 trit.), Sviatoslavas Mykhailiukas ir Ace'as Bailey po 13, Jusufas Nurkičius 10 (10 atk. kam., 6 kld.).
