 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

LeBronas tapo pirmuoju NBA žaidėju, sužaidusiu 23 sezonus

2025-11-19 08:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 08:47

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įvyko ilgai lauktas LeBrono Jameso sugrįžimas į aikštę, kuris buvo pažymėtas Los Andželo „Lakers“ (11/4) pergale.

LeBronas grįžo pergalingai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įvyko ilgai lauktas LeBrono Jameso sugrįžimas į aikštę, kuris buvo pažymėtas Los Andželo „Lakers“ (11/4) pergale.

REKLAMA
0

Karaliaus sugrįžimo įkvėpta „Lakers“ prie savų žiūrovų 140:125 (27:36, 40:35, 37:22, 36:32) susitvarkė su Jutos „Jazz“ (5/9).

Šis mačas tapo istoriniu. LeBronui tai buvo pirmos rungtynės 23-iame NBA sezone, o tai – daugiausiai lygos istorijoje. 22 sužaistais sezonais NBA gali pasigirti Vince'as Carteris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LeBrono pasirodymas:

Po traumos į aikštę sugrįžęs 40-metis žaidė 30 minučių ir per jas surinko 11 taškų (2/4 dvit., 2/3 trit., 1/4 baud.), 3 atkovotus, 1 perimtą ir 1 prarastą kamuolį bei 12 rezultatyvių perdavimų.

REKLAMA
REKLAMA

Kalifornijos klubas mačo kontrolę perėmė po pertraukos, kai trečiąjį kėlinį užbaigė atkarpa 21:5 – 104:93. Po šio smūgio svečiai nebeatsigavo.

REKLAMA

Nugalėtojų gretose nuostabus buvo Luka Dončičius – 37 taškai (9/12 dvit., 2/10 trit., 13/16 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, 4 perimti kamuoliai ir 8 klaidos.

„Lakers“: Luka Doncičius 37 (9/12 dvit., 2/10 trit., 13/16 baud., 10 rez. perd., 4 per. kam., 8 kld.), Austinas Reavesas 26 (6/7 dvit., 11/12 baud., 4 kld.), Deandre Aytonas 20 (10/13 dvit., 14 atk. kam.), Jake'as LaRavia 16, LeBronas Jamesas 11 (12 rez. perd.).

„Jazz“: Keyonte George'as 33 (7/9 dvit., 5/13 trit.), Lauri Markkanenas 31 (9/12 dvit., 3/9 trit.), Sviatoslavas Mykhailiukas ir Ace'as Bailey po 13, Jusufas Nurkičius 10 (10 atk. kam., 6 kld.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų