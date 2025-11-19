 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis dėl kelio skausmų nežais rungtynėse su „Thunder“

2025-11-19 08:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 08:13

Domantas Sabonis trečią kartą šiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone krenta iš Sakramento „Kings“ rikiuotės.

D.Sabonis jaučia kelio skausmus (Scanpix nuotr.)

Domantas Sabonis trečią kartą šiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone krenta iš Sakramento „Kings“ rikiuotės.

REKLAMA
1

Pranešama, kad dėl kairio kelio skausmų lietuvis praleis mačą su Oklahomos „Thunder“. Kiek laiko jis praleis be krepšinio – neskelbiama.

Anskčiau šį sezoną 29-erių aukštaūgis jau praleido trejas rungtynes – dėl šlaunies raumens patempimo nežaidė pirmame mače, o vėliau jį sustabdė šonkaulių sumušimas.

Šį sezoną NBA 208 cm ūgio krepšininkas fiksuoja 17,2 taško, 12,3 atkovoto kamuolio ir 3,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų