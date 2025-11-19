Sabonis dėl kelio skausmų nežais rungtynėse su „Thunder“

Pranešama, kad dėl kairio kelio skausmų lietuvis praleis mačą su Oklahomos „Thunder“. Kiek laiko jis praleis be krepšinio – neskelbiama.
Anskčiau šį sezoną 29-erių aukštaūgis jau praleido trejas rungtynes – dėl šlaunies raumens patempimo nežaidė pirmame mače, o vėliau jį sustabdė šonkaulių sumušimas.
Šį sezoną NBA 208 cm ūgio krepšininkas fiksuoja 17,2 taško, 12,3 atkovoto kamuolio ir 3,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
