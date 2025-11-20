Seimas sugriežtino bausmes žvejams: už pažeidimus konfiskuos ir automobilius

Antradienį tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas palaikė 101 Seimo narys, susilaikė 2.
Naujas reguliavimas leis konfiskuoti tas transporto priemones, kurios buvo panaudotos draudžiamų žvejybos įrankių ir neteisėtai sugautų žuvų gabenimui.
Sugriežtinti atsakomybę už šiurkščius mėgėjiškos žvejybos pažeidimus Seimui pasiūlė Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Pritarus ANK pataisoms, bus suvienodintas medžioklės ir mėgėjiškos žvejybos reglamentavimas.
Socialdemokrato L. Jonausko duomenimis, kiekvienais metais iš brakonieriaujančių medžiotojų yra konfiskuojama apie 10–15 automobilių. Jis prognozuoja, kad tiek pat automobilių gali netekti ir sučiupti žvejojantys brakonieriai.
ELTA primena, kad galiojantis ANK numato baudas, tačiau neleidžia iš brakonierių konfiskuoti transporto priemonių, kurios buvo panaudotos neteisėtų žvejybos įrankių ar žuvies gabenimui. Beje, tai gali grėsti už medžioklės bei atliekų tvarkymo pažeidimus.