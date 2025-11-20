Seimas spręs, ar panaikinti Antano Nedzinsko teisinę neliečiamybę

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekia jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.
Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.
Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.
Pats A. Nedzinskas teigė kaltu nesijaučiantis. Politikas kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos.
Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
