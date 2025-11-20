Seimas suteikė daugiau vietų komitetuose – siekiama platesnio frakcijų atstovavimo

Tokią Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą ketvirtadienį palaikė 97 Seimo nariai, 4 susilaikė.
Tikimasi, kad naujas reguliavimas sudarys daugiau galimybių Seimo nariams pasirinkti komitetus. Beje, spalio pradžioje, pasikeitus komitetų sudėčiai, Mišrios Seimo narių grupės atstovai negalėjo prisijungti prie norimo komiteto.
Galiojančiame Seimo statute nustatyta, kad komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 (išskyrus Europos reikalų ir Ateities komitetus) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.
Europos reikalų ir Ateities komitetai yra didesni, nes ten gali dirbti ir kitų komitetų nariai.
