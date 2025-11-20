 
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Lietuva > Aktualijos

Seimas suteikė daugiau vietų komitetuose – siekiama platesnio frakcijų atstovavimo

2025-11-20 10:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 10:34

Siekiant užtikrinti visų frakcijų atstovavimą komitetuose, Seimas nuo 13 iki 14 padidino maksimalų galimą parlamentarų skaičių komitetuose.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)



0

Tokią Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą ketvirtadienį palaikė 97 Seimo nariai, 4 susilaikė. 

Tikimasi, kad naujas reguliavimas sudarys daugiau galimybių Seimo nariams pasirinkti komitetus. Beje, spalio pradžioje, pasikeitus komitetų sudėčiai, Mišrios Seimo narių grupės atstovai negalėjo prisijungti prie norimo komiteto.

Galiojančiame Seimo statute nustatyta, kad komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 (išskyrus Europos reikalų ir Ateities komitetus) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.

Europos reikalų ir Ateities komitetai yra didesni, nes ten gali dirbti ir kitų komitetų nariai.

