TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Parlamentas pritarė dvišaliam oro susisiekimo susitarimui su Saudo Arabija

2025-11-20 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 10:24

Seimas priėmė siūlymą ratifikuoti oro susisiekimo sutartį tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos.

Oro uostas BNS Foto

Seimas priėmė siūlymą ratifikuoti oro susisiekimo sutartį tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos.

0

Parlamentui galutinai pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui, o tarp šalių bus pradėta plėtoti dvišalį bendradarbiavimą oro susisiekimo srityje, sudaromos sąlygos tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos vykdyti reguliarius skrydžius.

Anot ministerijos, projektas reglamentuoja ne tik reguliarių oro linijų bendrovių skrydžių organizavimą, leidimų išdavimą ir atšaukimą, bet ir tarifų taikymą, aviacijos saugumą, skrydžių saugą, pažymėjimų ir licencijų pripažinimą, antžeminių paslaugų teikimą bei orlaivių nuomą.

Priėmimo etape ketvirtadienį už projektą balsavo 95 parlamentarai, prieš bei susilaikiusiųjų buvo po vieną.

Lietuvos ir Saudo Arabijos Vyriausybės susitarimą pasirašė 2024 m. gruodžio mėnesį, Europos Komisija (EK) šių metų balandį sutartį patvirtino.

Susitarimą, kad jis įsigaliotų, ratifikuoti turės ir Saudo Arabija.

