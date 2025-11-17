 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Išskirtinė operacija prieš oro balionais skraidinamą kontrabandą: sulaikyti 4 asmenys ir tai dar ne pabaiga

2025-11-17 14:17 / šaltinis: BNS
2025-11-17 14:17

Pirmadienį surengta didelė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnų koordinuojama operacija, kurios metu jungtinės teisėsaugos pajėgos vykdė plačios apimties veiksmus užkardant iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidinamą kontrabandą bei išaiškinant tuo užsiimančius asmenis, pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Perimti kontrabandiniai balionai (nuotr. VSAT)

Pirmadienį surengta didelė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnų koordinuojama operacija, kurios metu jungtinės teisėsaugos pajėgos vykdė plačios apimties veiksmus užkardant iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidinamą kontrabandą bei išaiškinant tuo užsiimančius asmenis, pranešė Vidaus reikalų ministerija.

9

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis BNS informavo, kad operacijos metu sulaikyti keturi asmenys, bet jų skaičius augs.

Šioje operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.

„Džiugu, kad kriminalinės žvalgybos stiprinimas ir glaudus teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas duoda puikių rezultatų. Tai labai aiški žinutė kontrabandos organizatoriams ir bendrininkams. Mūsų strateginis tikslas – kad tokia nusikalstama veikla taptų ne tik nuostolinga, bet ir atgrasi“, – pranešime sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Šios priemonės metu buvo aptikta dešimtys kontrabandos minėtu oro keliu gabenimui skirtų GPS įrenginių, taip pat ryšio palaikymo priemonių, mobiliųjų įrenginių. Pareigūnai kratų metu taip pat rado šaunamųjų ginklų ir šaudmenų, narkotinių medžiagų, kontrabandinių cigarečių, nusikalstamoms veikoms naudojamų automobilių ir kitų priemonių.

Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai. Ši VSAT koordinuota operacija buvo viena iš grupės vykdomų tęstinių priemonių.

Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.

Kontra Banda
Kontra Banda
2025-11-17 14:46
Na, pagaliau ledai pajudėjo... Bet, jeigu atsakomybėn bus patraukti tik eiliniai torpediniai - tai rezultatas bus nulinis.. Šis slibinas turi begale galvų kurių kapojimas tik veikla o ne tezultatas. Reikia durti į slibino širdį ir galvos pačios nukris...
Atsakyti
Tai
Tai
2025-11-17 14:57
šitus brudus sodinti už terorizmą ir pateikti sąskaitas už oro uostų sustabdytus skrydžius .
Atsakyti
2025-11-17 14:30
Nuotraukos turėtų kaboti ant sienų. Jų vardai įrašyti į puolusių, nusipelniusių smalos registrą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
