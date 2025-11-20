 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Pamačiusi, kas slepiasi degalinės tualete, moteris išbėgo klykdama: vaizdo nepamirš ilgai

2025-11-20 16:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 16:15

Pirmadienį, lapkričio 17-ąją, Dopieve (Didžiosios Lenkijos vaivadija) esančioje greitkelio degalinėje įvyko skandalingas incidentas. Moteris, nuėjusi į tualetą, patyrė šoką, kai suprato, kad ją filmuoja nepažįstamas vyras.

Tualetas (nuotr. 123rf.com)

Pirmadienį, lapkričio 17-ąją, Dopieve (Didžiosios Lenkijos vaivadija) esančioje greitkelio degalinėje įvyko skandalingas incidentas. Moteris, nuėjusi į tualetą, patyrė šoką, kai suprato, kad ją filmuoja nepažįstamas vyras.

0

Ji pakėlė triukšmą ir iškrypėlis paspruko. Policija pradėjo tyrimą, rašoma fakt.pl

Akibrokštas degalinės tualete

Pirmadienio vakarą moteris, sėdėjusi degalinės tualete, pastebėjo iš už durų kyšantį mobilųjį telefoną – vyras bandė slapta ją filmuoti atliekant gamtinius reikalus.

Išsigandusi moteris iš karto pakėlė triukšmą, ėmė klykti ir mėgino pati sulaikyti nusikaltėlį.

Deja, iškrypėlis pasinaudojo degalinėje kilusia sumaištimi ir automobiliu spruko iš įvykio vietos.

Nukentėjusiosios pareiškimas ir abejingas darbuotojų elgesys

Kaip rašo gloswielkopolski.pl, moteris apie įvykį pranešė vietos policijos nuovadai Dopieve.

Pasak jos, degalinės darbuotojai nė nebandė sustabdyti įtariamojo, todėl šis be jokių kliūčių pasišalino.

Šiuo metu pareigūnai intensyviai bando identifikuoti iš įvykio vietos pabėgusį vyrą. Tikrinami ir analizuojami degalinės vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, kurie gali tapti lemiamais įkalčiais tiriant šį atvejį.

Nusikaltėlio tapatybė kol kas nežinoma.

Policija kreipėsi į visuomenę, prašydama visų, turinčių bet kokios informacijos apie šį incidentą, susisiekti su pareigūnais. Bet kokia užuomina gali padėti surasti ir patraukti atsakomybėn vyrą, įvykdžiusį šį šokiruojantį veiksmą.

