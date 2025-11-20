Pamačiusi, kas slepiasi degalinės tualete, moteris išbėgo klykdama: vaizdo nepamirš ilgai

Ji pakėlė triukšmą ir iškrypėlis paspruko. Policija pradėjo tyrimą, rašoma fakt.pl
Akibrokštas degalinės tualete
Pirmadienio vakarą moteris, sėdėjusi degalinės tualete, pastebėjo iš už durų kyšantį mobilųjį telefoną – vyras bandė slapta ją filmuoti atliekant gamtinius reikalus.
Išsigandusi moteris iš karto pakėlė triukšmą, ėmė klykti ir mėgino pati sulaikyti nusikaltėlį.
Deja, iškrypėlis pasinaudojo degalinėje kilusia sumaištimi ir automobiliu spruko iš įvykio vietos.
Nukentėjusiosios pareiškimas ir abejingas darbuotojų elgesys
Kaip rašo gloswielkopolski.pl, moteris apie įvykį pranešė vietos policijos nuovadai Dopieve.
Pasak jos, degalinės darbuotojai nė nebandė sustabdyti įtariamojo, todėl šis be jokių kliūčių pasišalino.
Šiuo metu pareigūnai intensyviai bando identifikuoti iš įvykio vietos pabėgusį vyrą. Tikrinami ir analizuojami degalinės vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, kurie gali tapti lemiamais įkalčiais tiriant šį atvejį.
Nusikaltėlio tapatybė kol kas nežinoma.
Policija kreipėsi į visuomenę, prašydama visų, turinčių bet kokios informacijos apie šį incidentą, susisiekti su pareigūnais. Bet kokia užuomina gali padėti surasti ir patraukti atsakomybėn vyrą, įvykdžiusį šį šokiruojantį veiksmą.
