TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Išklojo visą tiesą apie viešuosius tualetus Lietuvoje: atsakė, ar galima užsikrėsti ligomis

2025-11-15 13:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 13:45

Tualetas (nuotr. SCANPIX)

Viešieji tualetai dažnai laikomi bakterijų ir infekcijų židiniu, tačiau specialistai ramina – tiesioginis užsikrėtimas per klozetą ar čiaupą yra mažai tikėtinas. Svarbiausia – laikytis asmeninės higienos normų.

7

Daugiau apie viešųjų tualetų higienos reikalavimus naujienų portalui tv3.lt papasakojo Vilda Bajoriūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtina laikytis higienos

„Tiesiogiai per viešuosius tualetus ligos neplinta, nes viešose vietose klozetai, vandens nuleidimo mygtukai, čiaupai, muilo dozatoriai ir rankų džiovintuvai turi būti reguliariai valomi ir dezinfekuojami.

Be to, lankytojai, laikydamiesi asmens higienos reikalavimų – ypač kruopščiai plaudami rankas po apsilankymo – sumažina žarnyno infekcijų riziką“, – teigia V. Bajoriūnienė.

Viešuosiuose tualetuose daugiausia rizikos kyla liečiant dažnai naudojamus paviršius, pavyzdžiui, čiaupus ar vandens nuleidimo mygtukus. Todėl svarbu po jų panaudojimo vengti rankų kontakto su veidu ir iš karto jas nusiplauti.

Mitai apie infekcijas per klozeto dangtį

Kartais, lankydamiesi prastesnės būklės viešuosiuose tualetuose, žmonės bijo užsikrėsti ne tik žarnyno infekcijomis, bet ir lytiškai plintančiomis ligomis.

Vis dar paplitęs įsitikinimas, kad vien sėdint ant viešojo tualeto klozeto sėdynės galima „pasigauti“ vieną tokių ligų.

Vis dėlto, V. Bajoriūnienė patikina: „Sėdint ant klozeto lytiškai plintančiomis ligomis (pvz., ŽIV, herpesu, gonorėja) užsikrėsti beveik neįmanoma, nes šių infekcijų sukėlėjai aplinkoje greitai žūsta ir neplinta per daiktus ar paviršius.“

Tuo tarpu didžiausias bakterijų ir virusų kaupimasis vyksta ant kasdien liečiamų bendro naudojimo paviršių – durų rankenų, pirkinių vežimėlių, laiptų turėklų, bankomato mygtukų, eskalatorių bei liftų, telefonų ir viešojo transporto sėdynių atlošų ar porankių.

Tai reiškia, kad atsakingas rankų plovimas ir sąmoningas kontaktų vengimas su veidu yra efektyviausia apsauga nuo daugumos infekcijų, nesvarbu kokių baisių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

koste
koste
2025-11-15 13:49
Kaip įmanoma apšikti sienas 140 cm aukštyje??
Atsakyti
ISMINCCIUS.
ISMINCCIUS.
2025-11-15 14:09
CIA NE TUALETAI ,O SIKINYKAI .BET GERIAU DAR NIEKAS NESUGALVOJO ,.TUALETAS TAI PATALPA ,KURIOJE GALI ATLIKTI GAMTINIUS REIKALUS ,BET IR NUSIPLAUTI ,NETIK RANKAS,BET IR GENITALIJAS TEN KUR IRENGTI TUALETAI ,ZMONEMS SU NEGALIA TAI VISKAS YRA,O NETURINTYS NEGALIOS PO APSILANKYMO SIKINYKE VAIKSTO SU TARPUKOJAIS SUDINAIS,PILNAIS BAKTERIJU NES BE VANDENS POPIERIUMI PILNAI NENUSIVALO ,O BAKTERRIJOS DUAGINASI MILIJARDAIS ,TAI IR ISEINA IS SIKINYKU ISSIKETE,KAD LIKUCCIAI GREI CIAU NUDZIUTU IR NUBIRETU.ACCCIUUUU.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
