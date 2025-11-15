Išklojo visą tiesą apie viešuosius tualetus Lietuvoje: atsakė, ar galima užsikrėsti ligomis

Daugiau apie viešųjų tualetų higienos reikalavimus naujienų portalui tv3.lt papasakojo Vilda Bajoriūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė.
Būtina laikytis higienos
„Tiesiogiai per viešuosius tualetus ligos neplinta, nes viešose vietose klozetai, vandens nuleidimo mygtukai, čiaupai, muilo dozatoriai ir rankų džiovintuvai turi būti reguliariai valomi ir dezinfekuojami.
Be to, lankytojai, laikydamiesi asmens higienos reikalavimų – ypač kruopščiai plaudami rankas po apsilankymo – sumažina žarnyno infekcijų riziką“, – teigia V. Bajoriūnienė.
Viešuosiuose tualetuose daugiausia rizikos kyla liečiant dažnai naudojamus paviršius, pavyzdžiui, čiaupus ar vandens nuleidimo mygtukus. Todėl svarbu po jų panaudojimo vengti rankų kontakto su veidu ir iš karto jas nusiplauti.
Mitai apie infekcijas per klozeto dangtį
Kartais, lankydamiesi prastesnės būklės viešuosiuose tualetuose, žmonės bijo užsikrėsti ne tik žarnyno infekcijomis, bet ir lytiškai plintančiomis ligomis.
Vis dar paplitęs įsitikinimas, kad vien sėdint ant viešojo tualeto klozeto sėdynės galima „pasigauti“ vieną tokių ligų.
Vis dėlto, V. Bajoriūnienė patikina: „Sėdint ant klozeto lytiškai plintančiomis ligomis (pvz., ŽIV, herpesu, gonorėja) užsikrėsti beveik neįmanoma, nes šių infekcijų sukėlėjai aplinkoje greitai žūsta ir neplinta per daiktus ar paviršius.“
Tuo tarpu didžiausias bakterijų ir virusų kaupimasis vyksta ant kasdien liečiamų bendro naudojimo paviršių – durų rankenų, pirkinių vežimėlių, laiptų turėklų, bankomato mygtukų, eskalatorių bei liftų, telefonų ir viešojo transporto sėdynių atlošų ar porankių.
Tai reiškia, kad atsakingas rankų plovimas ir sąmoningas kontaktų vengimas su veidu yra efektyviausia apsauga nuo daugumos infekcijų, nesvarbu kokių baisių.
