Užveria ne tik skyrius, bet ir bankomatus: tai vis dažniau pamatysime ir Lietuvoje?

Lietuvoje dar 2023 m. užvirė diskusijos dėl bankų sprendimų užverti vieną po kito skyrius. Tiesa, panaši tendencija matoma ir užsienio valstybėse.
Tąkart bankų atstovai vardijo, kad tokia situacija susiklostė dėl pasikeitusių žmonių įpročių – vis daugiau gyventojų esą paslaugomis naudojasi internetu, o ne atvykdami į banko skyrius.
Tačiau dalies gyventojų tokie pokyčiai neįtikino, jie neslėpė pasipiktinimo. Pamatę žmonių nepasitenkinimą, politikai irgi neprarado progos įtikti savo rinkėjams ir žadėjo, kad padarys tvarką, kad tik bankų skyriai nebūtų uždaryti.
Vis tik žadėtos tvarkos iki galo padaryti nepavyko, o Europoje ryškėja ir naujos tendencijos – kai kurie bankai ryžtasi ne tik sustabdyti kai kurių skyrių veiklą, bet ir atsisakyti bankomatų.
Štai Austrijos finansų įstaiga „Oberbank“ priėmė sprendimą nuo rugsėjo 1 d. Vokietijoje (Bavarijoje esančiuose filialuose) visiškai atsisakyti bankomatų.
Bendrovės vertinimu, klientai vis dažniau naudojasi internetine bankininkyste, todėl mažiau išsiima grynųjų pinigų.
Ar panaši realybė gali nutikti ir Lietuvoje, kad bankomatų skaičius ryškiai sumažės?
Ramina gyventojus
„Artea“ banko privačių klientų paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui komentavo, kad kredito įstaigos klientai šiuo metu naudojasi bankomatų tinklais „Medus“ ir „bankomatas.lt“.
Tačiau, pasak jos, mažinti bankomatų skaičiaus niekada nebuvo svarstoma ir neplanuojama atsisakyti.
„Atvirkščiai – su dalimi paslaugų planų „Artea“ banke galima turėti ir didesnius grynųjų pinigų išgryninimo limitus, ir galimybę tai daryti bet kuriame, net ir kitiems bankams priklausančiame bankomate.
Mūsų strateginis požiūris – būti arčiau kliento, kad reikalingos kasdienės paslaugos būtų patogiai prieinamos. Būtent dėl to išlaikome ir plačiausią banko skyrių tinklą Lietuvoje, kuris šiuo metu apima 51 padalinį visoje Lietuvoje“, – kalbėjo dr. D. Kolmatsui.
Tiesa, ji pripažįsta, kad grynieji pinigai naudojami vis rečiau, tačiau yra nemaža dalis gyventojų, kuriems grynieji pinigai išlieka itin svarbūs.
„Pavyzdžiui, atsiskaitant už prekes ir paslaugas, kur to padaryti kortele nėra galimybės, vyresnio amžiaus klientams, kuriems grynieji pinigai yra labiau priimtini ar, pavyzdžiui, norint įteikti fizinę dovaną grynaisiais.
Nuolat analizuojame klientų poreikius ir pastebime, kad ypač geopolitinių grėsmių akivaizdoje grynųjų poreikis išlieka aukštas. Tai atliepiant, grynųjų pinigų operacijas vykdome ir visuose banko skyriuose“, – dėmesį atkreipė pašnekovė.
Lietuvos banko (LB) atstovai naujienų portalui tv3.lt taip pat komentavo, kad 2021 m. birželį Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos bankas, o taip pat ir skirtingi bankai, mokėjimo įstaigos (AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, „Luminor Bank“, AS, Lietuvos skyrius, AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, AB Artea bankas, Lietuvos centrinė kredito unija) pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą.
„Jį įgyvendinus, šalies regionuose buvo įrengti 100 bankomatų, apie 250 tūkst. gyventojų 40 šalies savivaldybių grynuosius pinigus gali išsiimti greičiau ir patogiau.
Finansų įstaigos memorandumu taip pat įsipareigojo išlaikyti bankomatų tinklą“, – komentavo LB atstovai.
Jų vertinimu, išplėtus bankomatų tinklą šalyje, artimiausią bankomatą iki 10 kilometrų atstumu pasiekia 91, o iki 20 kilometrų atstumu – 99 proc. šalies gyventojų. Iki Memorandumo pasirašymo šie rodikliai sudarė atitinkamai 82 ir 95 proc.
„Lietuvos bankas nuolat stebi ir vertina grynųjų pinigų prieinamumą šalyje, prireikus imasi iniciatyvų, kad jis būtų pagerintas“, – sakė LB atstovai.
LB duomenimis, 2025 II ketvirtį Lietuvoje iš viso veikia 1 143 bankomatų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!