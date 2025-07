Pažiūrėję pro tualeto rakto skylutę darbuotojai pašiurpo: išvysti tokio reginio nelinkėtų niekam

Moteris, kuri tris dienas gulėjo negyva užrakintame restorano tualete, spėjama, galėjo į jį įeiti norėdama sušilti.

Sabrina Lyttle buvo rasta be gyvybės ženklų neįgaliųjų tualeto kabinoje viešbučio „Gurkha Hotel Pub and Restaurant“ viešbutyje, Blackpool mieste, praėjus beveik 48 valandoms po to, kai ji paskutinį kartą buvo pastebėta įeinanti į jį.

Darbuotojai suprato, kad kažkas negerai, tik tada, kai pažvelgę pro rakto skylutę pastebėjo kūną. Policijai atidarius duris, ant grindų šalia jos buvo rasta kvaišalų pypkė, taip pat žurnalas, krepšys ir keletas „Bakewell“ vyšnių pyragaičių.

REKLAMA

REKLAMA

Vyko tyrimas

Mirtį tyręs detektyvas Liam'as Deiv'is teismo posėdyje pasakojo: „Mano hipotezė tuo metu buvo tokia, kad moteris galimai įėjo į tualetą, nes norėjo sušilti ir jos mirtį sukėlė narkotikai arba sveikatos problemos. Nebuvo jokių įrodymų, kad prie to būtų prisidėję pašaliniai asmenys“.

REKLAMA

Moteris buvo teista

Sabrina greičiausiai mirė netrukus po to, kuomet vakare įėjo į tualetą. Ji buvo neseniai atlikusi tris iš aštuonių savaičių laisvės atėmimo bausmės už vagystę ir buvo žinoma, kad kovojo su priklausomybe narkotikams. Toksikologijos rezultatai parodė, kad po mirties jos organizme rasta kokaino, valiumo, metadono ir nedidelis kiekis alkoholio.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak teismo medicinos eksperto Richardo Shepherdo, jos kūne nebuvo jokių rimtos ligos požymių, tačiau jis teigė, jog po kalėjimo sumažėjusi tolerancija narkotikams galėjo turėti įtakos jos mirčiai.

Sabrinos šeima, sužinojusi šias detales, teisme verkė. Jos 27 metų dukra Jade Casey ir 68 metų motina Christine sakė, kad vis dar nežino, kodėl tą naktį ji nuėjo į tualetą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Draugė Erika Zazzu apibūdino ją kaip „žmogų, kuriam skaudėjo ir kuris su tuo skausmu kovojo kaip įmanydamas.

Restorano darbuotojai dalyvavo apklausoje, tačiau parodymų nedavė. Sabrinos mirties metu, restoranas teigė manantis, kad ji, norėdama patekti į tualetą, kuris, jų teigimu, valomas tik po naudojimo, turėjo išlaužti spyną.