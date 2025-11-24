Reidų Kaune rezultatai: vos per savaitę – 26 vairuotojai, neturintys teisės vairuot

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, lapkričio 17–23 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 520 greičio viršijimo atvejus.
Savaitės lakstūnas užfiksuotas lapkričio 20 d. apie 10.15 val. Automobilis „Volvo S60“, vairuojamas moters (gim. 1999 m.), kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis, kur maksimalus greitis siekia 90 km/val., skriejo 148 km/val. greičiu. Vairuotojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Lapkričio 23 d. apie 23.00 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo g., automobilį „VW Golf“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1992 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,29 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 5,5 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 6 neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,59 iki 2,29 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – lapkričio 17 d. apie 14.10 val. Kė-dainių r., Stasiūnų k., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Dviratininkui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,61 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 14 neblaivių vairuotojų, 26 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 47 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.
