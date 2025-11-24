 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus policija viešina gaudynių sostinėje akimirkas: bėglius sustabdė žemės kupstas

2025-11-24 15:58
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 15:58

Lapkričio 15 d. vakarą pareigūnai gavo pranešimą, kad Vingio parke paaugliai gadina biotualetus.

Lapkričio 15 d. vakarą pareigūnai gavo pranešimą, kad Vingio parke paaugliai gadina biotualetus.

0

Netoli M. K. Čiurlionio gatvės viaduko jie pastebėjo elektrinį motociklą be numerių, kuriuo važiavo du asmenys. Pamatęs pareigūnus, vairuotojas padidino greitį ir bandė pasprukti.

Prasidėjo persekiojimas Vilniaus gatvėmis ir Vingio parko takais. Pareigūnai bandė sustabdyti vairuotoją su šviesos ir garso signalais, tačiau jis didino greitį, manevravo šaligatviais ir nevykdė reikalavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaudynės baigėsi ties Žvėryno tiltu, kur motociklas atsitrenkė į žemės kupstą ir abu asmenys nugriuvo.

Pareigūnai nedelsdami sulaikė vairuotoją – paaiškėjo, kad tai nepilnametis. Elektrinis motociklas nebuvo registruotas, neturėjo techninės apžiūros ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo.

Laimei, viskas baigėsi be rimtų sužalojimų, tačiau jauniesiems pažeidėjams teks atsakyti už savo veiksmus. Šis įvykis aiškiai primena – pavojingas elgesys su transporto priemonėmis gali baigtis labai skaudžiai.

