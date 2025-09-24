Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pildosi Seimo pirmininko komanda: turi patarėjus ekonomikai, užsienio politikai, viešiesiems ryšiams

2025-09-24 15:27 / šaltinis: BNS
2025-09-24 15:27

Pildosi Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko politinė komanda, joje jau dirba patarėjai ekonomikai, vidaus reikalų sistemai ir sportui, viešiesiems ryšiams, taip pat numatytas patarėjas užsienio politikai.

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

Pildosi Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko politinė komanda, joje jau dirba patarėjai ekonomikai, vidaus reikalų sistemai ir sportui, viešiesiems ryšiams, taip pat numatytas patarėjas užsienio politikai.

0

Parlamento vadovo patarėju ekonominiais ir socialiniais klausimais paskirtas buvęs sveikatos apsaugos ministras Gediminas Černiauskas.

„Paskui galbūt komanda dar pasipildys ir socialinius reikalus jis perduos kitam žmogui“, – trečiadienį BNS sakė Seimo pirmininko sekretoriato vadovas Povilas Pinelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Saulius Stripeika kuruos su vidaus reikalų sistema susijusius klausimus.

„Iš dalies jis kuruos ir sporto klausimus, nes pažįsta tą bendruomenę“, – teigė P. Pinelis.

Už viešuosius ryšius Seimo pirmininko komandoje bus atsakinga komunikacijos specialistė Gitana Letukienė. Ji daug metų dirbo Santaros klinikų Vilniuje atstove spaudai.

Jai talkins parlamento vadovo atstovė spaudai Kamilė Bražionė.

Padėjėja paskirta Aldona Jakavonienė, ji yra dirbusi LRT, Seimo narių padėjėja, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

„Ji turi labai aiškią ir tikslią funkciją – tai darbas istorinės atminties klausimais“, – BNS sakė P. Pinelis.

Pasak jo, artimiausiu metu patarėjo užsienio politikos klausimais pareigas turėtų pradėti eiti ambasadorius Ričardas Degutis.

„Jau gautas preliminarus jo sutikimas prisijungti prie komandos“, – teigė sekretoriato vadovas.

R. Degutis pastaruoju metu ėjo Lietuvos ambasadoriaus Turkijoje pareigas, anksčiau – susisiekimo viceministro, Lietuvos ambasadoriaus Latvijoje, Sakartvele pareigas, buvo generalinis konsulas Sankt Peterburge, dirbo Užsienio reikalų ministerijoje.

Anot P. Pinelio, J. Olekas taip pat turės patarėją krašto apsaugos klausimais.

„Dar negaliu įvardyti, bet tikrai bus žmogus, kuris konsultuos pirmininką šitais klausimais“,– sakė jis.

J. Olekas Seimo pirmininku išrinktas rugsėjo 10 dieną, pasikeitus valdančiajai daugumai ir iš pareigų pasitraukus demokratui Sauliui Skverneliui.

