Seime – iš anksto neskelbtas Oleko, Ruginienės ir koalicinių partijų lyderių susitikimas

Viešai skelbiamose politikų darbotvarkėse šis pasitarimas nebuvo numatytas.
Valdantiesiems toliau ieškant kandidatų į energetikos bei aplinkos ministrus, koalicijos partijų lyderiai bei Vyriausybės vadovė ketvirtadienį lankėsi Prezidentūroje, kur susitiko su šalies vadovu Gitanu Nausėda. Tiesa, po šio susitikimo naujųjų „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus pavardės liko neatskleistos.
Komentuodamas susitikimą Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius tikino, jog Vyriausybės formavimo procesas nėra krizėje. Visgi, jis pripažino, kad nėra realu jau kitą savaitę turėti sprendimus dėl galutinės Ministrų kabineto sudėties ir programos.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimo, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas.
