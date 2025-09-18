Seimas ypatingos skubos tvarka svarstys leidimą kariuomenei greičiau numušti grėsmingus dronus

Pakeitimais, kuriems dar trečiadienį pritarė Vyriausybė, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimu karinė jėga galėtų būti panaudota prieš bepiločius orlaivius draudžiamojoje ar ribojamojoje zonoje, jeigu jų skrydžiai vykdomi nesilaikant bepiločių orlaivių skrydžiams nustatytų sąlygų, apribojimų ar tvarkos.
„Šie įstatymų projektai yra pateikiami tokioje geopolitinėje situacijoje, kada yra sienų pažeidimai ir matome, kad tų sprendimų reikia dabar“, – sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa yra sakęs, jog būtinas greitesnis mechanizmas nustatant draudžiamas zonas. Pagal dabar galiojantį reguliavimą kariai galėjo panaudoti jėgą tik prieš orlaivius, kurie buvo naudojami kaip ginklai draudžiamose zonose.
Siūlomas reguliavimas, anot viceministro, leis greičiau nustatyti draudžiamąsias zonas.
„Pakeitimai leis kariuomenei lanksčiau ir efektyviau reaguoti į bepiločiais orlaiviais atliekamus oro erdvės pažeidimus ir esant poreikiui panaudoti karinę jėgą jų keliamoms grėsmės neutralizuoti“, – pristatydamas siūlymus Seimo salėje teigė K. Aleksa.
Pasak viceministro, paskelbtose ribojamosiose zonose negalės skristi civiliniai orlaiviai, tam jie turės gauti leidimus.
Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas pristatydamas pataisas teigė, jog pataisomis siekiama nustatyti operatyvų ribojamųjų zonų aktyvavimą, informavimo apie jas mechanizmą.
Pagal projektą, oro eismo paslaugų teikėjui būtų numatyta pareiga užtikrinti, kad informacija apie konkrečių ribojamųjų zonų aktyvavimą būtų kaip įmanoma greičiau – ne vėliau kaip likus dešimt minučių iki zonos aktyvavimo – perduota jo atsakomybės oro erdvėje esantiems orlaiviams, o visi orlaiviai, gavę informaciją apie aktyvuotą ribojamąją zoną, privalėtų nedelsdami ją palikti.
„Dešimties minučių terminas turėtų veikti pagal atitinkamus algoritmus nuo kariuomenės vado įsakymo iki tol, kol nukeliauja „Oro navigacijai“. Dešimties minučių terminas yra optimalus ir neturėtų kenkti civilinei aviacijai“, – kalbėjo R. Žiobakas.
Pasak Susisiekimo ministerijos, draudžiamos skraidymo zonos yra statinės bei apibrėžtos, tačiau itin sudėtinga nustatyti bepiločių orlaivių skrydžio kryptį, todėl įvedus naują ribojamųjų zonų sąvoką būtų galima operatyviai nuspręsti, ką daryti.
Krašto apsaugos ministerija pažymi, kad net ir nustačius siūlomą karinės jėgos panaudojimo prieš bepiločius orlaivius pagrindą, karinė jėga ne visais atvejais būtų taikoma. Ji būtų naudojama „tik esant absoliučiai karinei būtinybei tai daryti, imantis visų įmanomų atsargumo priemonių, siekiant išvengti sunkių padarinių asmenims ar turtui“.
Anot pakeitimų iniciatorių, sprendimas siūlyti pataisas priimtas atsižvelgiant į tai, kad dėl dronų vykdomų oro erdvės pažeidimų keliamo pavojaus nacionaliniam ir visuomenės saugumui atsirado būtinybė kaip įmanoma greičiau sukurti efektyvesnes karinės jėgos panaudojimo prieš dronus sąlygas.
Siūlymai kitą savaitę bus svarstomi Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
Pagal Seimo statutą ypatingos skubos tvarka gali būti taikoma, kai reikia „nedelsiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus“.
Ši tvarka leidžia priėmimo procedūrą po pateikimo pradėti ne anksčiau kaip po trijų valandų pertraukos, tos pačios dienos posėdyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!