Po Grunskienės kreipimosi į Seimą Martinaitis ir Sabutis sutiko naikinti teisinį imunitetą supaprastinta tvarka

Šiuos politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
Generalinei prokurorei pristačius kreipimąsi dėl T. Martinaičio imuniteto panaikinimo, parlamentaras paprašė Seimo jo atžvilgiu nesudaryti laikinosios tyrimo komisijos – politikas sutiko naikinti neliečiamybę supaprastinta tvarka.
„Tikiu, pasitikiu teisine sistema. Komisijos sukurti nepageidauju“, – sakė T. Martinaitis.
Tą patį padarė ir kitas „čekiukų“ byloje figūruojantis socdemų atstovas, laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis.
„Nereikalauju sudaryti specialios tyrimo komisijos ir sutinku, kad mano neleičiamybė būtų panaikinta“, – sakė E. Sabutis.
Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.
Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, gali sutikti, kad jo imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
T. Martinaitis galėjo pasisavinti apie 3,5 tūkst. eurų
Kaip ketvirtadienį Seime pranešė generalinė prokurorė N. Grunskienė, socdemų atstovas T. Martinaitis, 2019–2023 m. dirbęs Akmenės rajono savivaldybėje, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir į kompensavimo ataskaitas įtraukė atostogų metu patirtas beveik 1,2 tūkst. eurų išlaidas už degalus.
Anot N. Grunskienės, manoma, kad politikas galėjo suklastoti 12 dokumentų apie išlaidas ir iš viso pasisavinti maždaug 3,5 tūkst. eurų.
Prokuratūros duomenimis, T. Martinaičio išlaidos apmokėtos 29 skirtingomis mokėjimo kortelėmis, kurios priklauso ne jam, o 26 fiziniams asmenims, 2 juridiniams asmenims, 1 mokėjimo kortelė išduota užsienio banko.
„Į ataskaitas buvo įtrauktos 1 158,19 euro išlaidos kurui, patirtos Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario atostogų metu, ir 322,95 euro išlaidos kurui, patirtos šios tarybos nario komandiruočių metu“, – dėstė N. Grunskienė.
Seimo nariui siekiama pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo.
„Prašau Seimo leisti T. Martinaitį baudžiamojo atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Manoma, kad E. Sabutis suklastojo 18 dokumentų
N. Grunskienė taip pat Seime nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad laikinasis susisiekimo ministras, Seimo narys E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Generalinė prokurorė nurodė, jog, teisėsaugos duomenimis, E. Sabutis į ataskaitas įtraukė išlaidas, kurių politikas galėjo nepatirti, dirbamas tarybos nariu.
„Tyrimo turimais duomenimis, į šias ataskaitas buvo įtraukti duomenys ir mokėjimo kvitai už degalus, kurie, kaip nustatyta tyrimo metu, buvo apmokėti panaudojant ne mažiau kaip dešimt kitų fizinių ir juridinių asmenų mokėjimo korteles“, – dėstė N. Grunskienė.
Anot prokuratūros, E. Sabutis iš tarybos nariui skiriamų lėšų taip pat galėjo kompensuoti išlaidas, patirtas už „Telia Lietuva“ teiktas televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugas.
Prašymas dėl S. Bucevčiaus neliečiamybės panaikinimo bus pristatytas kitą kartą
Ketvirtadienį planuota, kad N. Grunskienė kreipsis į Seimą ir dėl parlamentaro, „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo. Visgi, parlamentarui išvykus į komandiruotę, nutarta, kad generalinė prokurorė kreipimąsi dėl politiko imuniteto panaikinimo Seimui pristatys kitą kartą.
Kaip nurodoma parlamentui pateiktame prokuratūros rašte, kitas buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys S. Bucevičius įtariamas suklastojęs keturias ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu. Teisėsaugos duomenimis, S. Bucevičius iš savivaldybės galėjo pasisavinti 819 eurų.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
