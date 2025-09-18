Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija palaikys generalinės prokurorės kreipimasi dėl teisinės neliečiamybės naikinimo

2025-09-18 11:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 11:25

Ketvirtadienį generalinei prokurorei Nidai Grunskienei žadant kreiptis į Seimo narius dėl trijų parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo, opozicijos atstovai teigia palaikysiantys prašymus naikinti imunitetą „čekučių“ byloje figūruojantiems politikams.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Ketvirtadienį generalinei prokurorei Nidai Grunskienei žadant kreiptis į Seimo narius dėl trijų parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo, opozicijos atstovai teigia palaikysiantys prašymus naikinti imunitetą „čekučių“ byloje figūruojantiems politikams.

REKLAMA
0

„Mes už neliečiamybės panaikinimą, be jokios abejonės. Nežinau, ar reikės visos procedūros. (...) Bent jau dalis Seimo narių ketina kreiptis dėl supaprastintos (tvarkos – ELTA). Tikėsimės, kad reikės kuo mažiau tų tarpinių žingsnių ir kad tiesiog Seimo nariai nesislapstys už neliečiamybės“, – žurnalistams Seime komentavo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į opoziciją išėjusių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis taip pat tikina, kad jo vadovaujama frakcija palaikys N. Grunskienės prašymą.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes palaikysime prokuratūros kreipimąsi, kad būtų panaikinta teisinė neliečiamybė“, – sakė jis.

REKLAMA

Politikas taip pat pažymėjo, kad Seimo nariams reikia suteikti galimybę ginti savo teises bendra tvarka.

„Mes manome, kad kiekvienas turi teisę, kaip kiekvienas pilietis, ginti savo teises ir įrodinėti tiesą bendra tvarka. Tokią galimybę reikia suteikti Seimo nariams, kad jie galėtų kaip visi tą procesą praeiti“, – tvirtino S. Skvernelis.

Tuo metu konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigė neabejojantis, kad generalinės prokurorės prašymui bus pritarta.

REKLAMA
REKLAMA

„Neturime jokių abejonių, bus pritarimas, nes precedentai, kurie čia buvo, pažemino ir Seimo vardą, ir socialdemokratų vardą“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

„Stengsimės dėl socialdemokratų, bet viskas jų rankose, nes jų balsų yra beveik dvigubai daugiau nei mūsų“, – ironizavo konservatorius.

Kaip jau buvo skelbta, N. Grunskienė ketvirtadienį Seimo narių prašys panaikinti socdemų atstovų Eugenijaus Sabučio bei Tomo Martinaičio ir „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus imunitetus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.

Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų