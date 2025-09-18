Opozicija palaikys generalinės prokurorės kreipimasi dėl teisinės neliečiamybės naikinimo

„Mes už neliečiamybės panaikinimą, be jokios abejonės. Nežinau, ar reikės visos procedūros. (...) Bent jau dalis Seimo narių ketina kreiptis dėl supaprastintos (tvarkos – ELTA). Tikėsimės, kad reikės kuo mažiau tų tarpinių žingsnių ir kad tiesiog Seimo nariai nesislapstys už neliečiamybės“, – žurnalistams Seime komentavo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Į opoziciją išėjusių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis taip pat tikina, kad jo vadovaujama frakcija palaikys N. Grunskienės prašymą.
„Mes palaikysime prokuratūros kreipimąsi, kad būtų panaikinta teisinė neliečiamybė“, – sakė jis.
Politikas taip pat pažymėjo, kad Seimo nariams reikia suteikti galimybę ginti savo teises bendra tvarka.
„Mes manome, kad kiekvienas turi teisę, kaip kiekvienas pilietis, ginti savo teises ir įrodinėti tiesą bendra tvarka. Tokią galimybę reikia suteikti Seimo nariams, kad jie galėtų kaip visi tą procesą praeiti“, – tvirtino S. Skvernelis.
Tuo metu konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigė neabejojantis, kad generalinės prokurorės prašymui bus pritarta.
„Neturime jokių abejonių, bus pritarimas, nes precedentai, kurie čia buvo, pažemino ir Seimo vardą, ir socialdemokratų vardą“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Stengsimės dėl socialdemokratų, bet viskas jų rankose, nes jų balsų yra beveik dvigubai daugiau nei mūsų“, – ironizavo konservatorius.
Kaip jau buvo skelbta, N. Grunskienė ketvirtadienį Seimo narių prašys panaikinti socdemų atstovų Eugenijaus Sabučio bei Tomo Martinaičio ir „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus imunitetus.
Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.
Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
