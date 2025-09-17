Masažinis krėslas Seime už 2 tūkst. eurų – prabanga ar rūpestis darbuotojais?

Tačiau dauguma TV3 žinių kalbintų parlamentarų apie galimybę Seime pasimasažuoti net nežino. Vieni sveikina tokią idėją, kiti peikia ir sako, kad Seime reikia sunkiai dirbti, o ne foteliuose masažuotis.
Įtemptas politinis sezonas Seime jau prasidėjo, o Seimo skaitykloje, kaip raginimas nusiraminti, stovi naujutėlis masažinis krėslas. Ar šis krėslas neįžiebs daugiau ginčų Seime?
„Nemanau, kad tai yra svarbiausias Seimo kanceliarijos įsigijimas, nes ir kaina turbūt nemaža“, – teigia L. Kasčiūnas.
Kokia krėslo paskirtis?
„Bazinis variantas. Apie 2 tūkst. – ne daugiau“, – tokią krėslo kainą įvardija Seimo kancleris. Tačiau kyla klausimas – kam konkrečiai Seime prireikė masažinio krėslo, kainuojančio 2 tūkst. eurų?
„Sakė, žurnalistai patiria didelį spaudimą nuo R. Žemaitaičio, ir visi nori pasirelaksuoti“, – juokavo R. Žemaitaitis.
Visgi ne žurnalistams, o 1 tūkst. Seimo kanceliarijos darbuotojų reikia atsipalaiduoti, nes jie patiria didžiulį emocinį stresą ir pernelyg ilgai užsisėdi kabinetuose. Būtent šiuo tikslu Seimo kanceliarija ir įsigijo krėslą už 2 tūkst. eurų.
„Kaip matėte, jis prieinamas absoliučiai visiems – tai nėra tik kanceliarijos darbuotojams, uždaram ratui. Bet kuris, kuris yra skaitytojas – o mes tikrai turime didelį ratą besidominčiųjų, – gali juo naudotis“, – sako Seimo kancleris Algirdas Stončaitis.
Vienas masažo seansas trunka 20 minučių. Patys kanceliarijos darbuotojai puikiai žino, kur gali nueiti pailsėti ir atsipalaiduoti – kartais net formuojasi eilės.
Masažinį krėslą išbandė ir keli Seimo nariai, tačiau dauguma TV3 žinių apklaustų parlamentarų apie tai nieko nežino.
Seimo narių nuomonės išsiskiria
„Esu nustebusi. Jeigu yra – tai turbūt kažkam reikia. Nežinau, pati laiko tam neturiu“, – sako socialdemokratė Vaida Aleknavičienė.
Buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis apie tokį Seimo kanceliarijos pirkinį žinojo.
„Mes pamirštame Kanceliarijos darbuotojus, kurie garantuoja teisingą Seimo darbą, ir man atrodo, kad tai yra teisingas žingsnis“, – įsitikinęs S. Skvernelis.
„Reikia juodai dirbti, kad mažą tautą išgirstų, o ne sėdėti foteliuose. Foteliuose pasėdėsime, kai blogį įveiksime“, – sako konservatorius Žygimantas Pavilionis.
Dalis Seimo narių ironiškai siūlo nupirkti po masažinį krėslą kiekvienam parlamentarui.
„Tai gal tuos masažuoklius įrenkime. Gal kai kam praverstų, kad tokie pikti nebūtų“, – sako Ž. Pavilionis.
Socialdemokratas Giedrius Drukteinis cituoja senovės išminčius ir sako: sklandus darbas be patogumų – neįmanomas.
Darbuotojų sąlygoms gerinti Seimo kanceliarija taip pat įsigijo ir tris neurostimuliatorius už daugiau nei 800 eurų.
Daugiau apie sužinokite aukščiau esančiame video.