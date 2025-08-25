Masažas namuose: specialistė pataria, ką daryti turėtų kiekvienas

Profesionali masažuotoja, masažuotojų mokytoja Karina Mikailova sako, kad savimasažas yra efektyvi priemonė, tačiau ją reikia atlikti drausmingai ir nuolat, kitaip tariant, įtraukti į kasdienę rutiną.
„Namuose žmogus gali labai daug padaryti, svarbiausia pasiimti iš kažkur valios ir disciplinos ir daryti. Ir kai žmogus pajaučia pirmuosius rezultatus, jis, ko gero, tęs tai ir toliau. Viskas labai paprasta“, – sakė ji.
Tada poveikį galima pamatyti gana greitai, pavyzdžiui, po kelių mėnesių, o pirmuosius rezultatus pajausti ir po pirmų savaičių. Ir nors atrodytų, kad tokios masažo rūšys, kaip limfodrenažinis masažas skamba kaip sudėtingas ir brangus užsiėmimas, tai nėra tiesa: šį masažą sau žmogus gali atlikti nepirkdamas papildomų įrenginių, o jį atlikti rankomis.
Pašnekovė sako, kad itin svarbu, kalbant apie limfodrenažinį masažą, jį atlikti švelniai, netraumuojant audinių, tai reiškia, kad mėlynių neturėtų likti, taip pat atlikti kvėpavimo pratimus, ar pratimus padedančius apšildyti kūną.
