Nuolat šąla galūnės? Paaiškino, kada privalote sunerimti

Nors daugelis galvoja, kad šąlančios galūnės gali reikšti periferinių kraujagyslių sutrikimus, gydytojas ramina – dažniausiai taip nėra.
„Rankų, kojų šalimas beveik niekada nereiškia kažkokios kraujagyslių ligos“, – sako G. Vaitėnas.
Jo teigimu, dažnesnė priežastis – vadinamasis Raynaud fenomenas, kai pirštų galiukai stipriai reaguoja į temperatūros pokyčius, pabąla, net atrodo baisiai. Tačiau pašildžius rankas, būklė greitai praeina.
„Tokių žmonių gydymas iš esmės – nerūkyti. Rūkymas labai pablogina situaciją“, – pabrėžia gydytojas.
Ar įmanoma sau padėti?
Taip. Gydytojo teigimu, reikia vengti situacijų, kurios sukelia simptomus, didinti fizinį aktyvumą, stebėti kūno reakcijas ir – svarbiausia – atsisakyti žalingų įpročių, ypač rūkymo.
Kada kraujagyslių deformacijos randamos netikėtai?
Kraujagyslių deformacijos dažniausiai pasireiškia su aiškiais simptomais. Išimtis – aneurizmos, kurios gali būti aptinkamos visiškai atsitiktinai, atliekant kitus tyrimus. Visgi profilaktiškai visų kraujagyslių tirti neapsimoka – tai sudėtinga ir ne visada naudinga.
„Didžioji dauguma pacientų su kraujagyslių malformacijomis – tai vaikai, nes tokios būklės pastebimos nuo gimimo“, – aiškina gydytojas.
Simptomai, kurie turėtų kelti įtarimų
- Skausmas;
- Neįprastas kraujagyslių vaizdas;
- Pulsavimo pojūtis;
- Sunkesniais atvejais – širdies perkrovos simptomai, dusulys, silpnumas.
„Jei žmogus skundžiasi skausmu, dūsta, silpsta – tai jau gali būti rimtų kraujotakos sutrikimų ženklas“, – perspėja gydytojas.
Ryškios venos – ne visada problema
Jei sportuojate intensyviai ir pastebite ryškias paviršines venas – tai dar nereiškia ligos.
„Sportininkai, kurie kiekvieną dieną įveikia šimtus kilometrų dviračiu, gali turėti ryškias venas – tai fiziologinis reiškinys“, – sako G. Vaitėnas.
Vis dėlto, jei kartu atsiranda simptomai – skausmas, tinimas, sunkumas – verta kreiptis į gydytoją. Apžiūra užtrunka iki 15 minučių, o atsakymai aiškūs iš karto.
Kokie tyrimai atliekami?
Pagrindinis tyrimas – echoskopija. Jis neskausmingas, greitas ir pakankamas daugeliu atvejų.
Jei įtariamos rimtesnės ligos (pvz., aortos aneurizmos ar arterijų užsikimšimai), gali būti atliekamas:
- Kompiuterinė tomografija;
- Magnetinis rezonansas;
- Angiografija.
„Daugeliu atvejų, ypač tiriant venų varikozę, visiškai pakanka echoskopo“, – pabrėžia gydytojas.
