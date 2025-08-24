Paaiškino, kaip atskirti aknę nuo paprasto bėrimo: tą žino ne visi

Apie tai – pokalbyje su gydytoju dermatovenerologu Tadu Raudoniu laidoje „Sveikatos DNR“.
„Pirmieji bėrimo elementai – komedonai, arba inkštirai. Jie gali būti atviri – su juodais taškeliais, arba uždari – kaip balti taškeliai po oda. Tai lengva aknės forma. Vėliau, būklei progresuojant atsiranda uždegiminiai bėrimai – papulės, pustulės, kurios gali virsti cistomis ar mazgais.
Po to tai jau yra sunki aknė – konglobatinė, kai veide matome susiliejančius stambius mazgus. Visa kita, tai liekamieji reiškiniai – paraudimas, pigmentinės dėmės ir, žinoma, randai, ko labiausiai ir bijome“, – aiškino gydytojas.
Anot T. Raudonio, nereikėtų laukti, kol aknė pereis į sunkią stadiją. Jeigu jūsų paaugliui pradeda berti veidą, nugarą ar kitas vietas – kreipkitės į gydytoją dermatologą. Lengvoms formoms dažnai pakanka specialių prausiklių ir kremų iš vaistinės, tačiau sunkesniems atvejams būtini vaistai.
Kaip atskirti aknę nuo paprasto bėrimo?
Kartais vienas atsitiktinis spuogas dar nėra liga – aknė diagnozuojama remiantis klinikine apžiūra.
„Aknei turime būdingą vaizdą – bėrimai esantys veide, krūtinėje arba nugaroje turėtumėme matyti komedonus, vadinamus inkštirus ir gali būti ir kitų bėrimų. Tai yra uždegiminiai bėrimai, pustulės, pūlinukai atsirandantys veide“, – sakė gydytojas.
Vis dėlto kai kurios odos ligos gali būti panašios. Pūlinukus galime matyti ir sergant rožine
„Rožinės atveju matysime didesnį paraudimą skruostuose ir nosyje, bet tada nebus komedonų. Gali pasireikšti ir perioralinis dermatitas, bet spuogai bus išsidėstę daugiau aplink burną arba akis“, – pridūrė T. Raudonis.
Kada spuogus galima gydyti tik kosmetinėmis priemonėmis, o kada būtina kreiptis į gydytoją, kodėl aknę svarbu diagnozuoti anksti ir kaip atskirti ją nuo kitų panašių odos ligų?
Daugiau praktinių patarimų pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.