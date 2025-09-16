Kaip patenkinti ir Nausėdą, ir Žemaitaitį: naujų ministrų ieškos „iki Velykų“?

R. Žemaitaitis žada apsispręsti šį vakarą. Tuo metu TV3 šaltiniai teigia, kad partija „Nemuno aušra“ premjerei ketina siūlyti tokius partijos narius, kuriems prezidentas itin prieštarauja ir kurių tvirtinti neketina.
Iš valdančiosios daugumos pašalintas Saulius Skvernelis buvusių kolegų elgesį formuojant Vyriausybę vadina visišku chaosu su tragikomedijos elementais.
Anksčiau R. Žemaitaitis į susitikimus su socialdemokratais ateidavo su dovanomis, tačiau laikai pasikeitė – dabar socdemai eina raminti jo.
Vakar R. Žemaitaitis pratrūko: grasino trauktis iš koalicijos, teigė, kad koalicijos sutartis nebegalioja. Be to, pabrėžė, jog esą pažemintas buvo ne jis, o premjerė.
Žemaitaitis turi 2800 kandidatų
Mindaugas Sinkevičius specialiai atvyko iš Jonavos, kad padėtų nuraminti R. Žemaitaitį.
Nors įprastai tokie susitikimai būna atviri žiniasklaidai, šįkart viskas vyko už uždarų durų – į salę nebuvo įleisti nei žurnalistai, nei televizijos kameros. Taip nusprendė premjerės apsauga. Raminimo misija vyko po prezidento sprendimo nepatvirtinti dviejų „Nemuno aušros“ ministrų.
Socialdemokratai siekia išsiaiškinti, ar R. Žemaitaitis vis dar pasirengęs tęsti darbą koalicijoje, ir kartu ieško naujų ministrų kandidatūrų. Nors vakar jis kalbėjo apie sulaužytą koalicijos sutartį, tuo pačiu užsiminė turintis net 2800 kandidatų, kuriuos galėtų siūlyti prezidentui.
„Jei bus pateiktos dvi pavardės, liks 2798. Remigijus Žemaitaitis sakė, kad jas teiks iš partijos narių sąrašo. Perspektyva – labai įdomi. Jei skaičiuotume vidurkį – po dvi pavardes per dieną – užtruktume iki Velykų“, – ironizuoja Saulius Skvernelis.
Grasina trauktis
Jei prezidentas dar kartą atmestų „Nemuno aušros“ kandidatūras, R. Žemaitaitis žada pasitraukti iš valdančiosios koalicijos. Tokiu atveju socialdemokratams tektų trečią kartą per metus formuoti naują valdančiąją daugumą.
Už uždarų durų vykęs susitikimas su „aušriečiais“, M. Sinkevičiumi ir paskirtąja premjere truko apie valandą. Kol kas, anot šaltinių, R. Žemaitaitį pavyko nuraminti.
Socialdemokratai tikisi, kad R. Žemaitaitis dar šiandien pateiks 2 kandidatus premjerei. Tuomet ji derintų vizitą su prezidentu. Jeigu viskas vyktų sklandžiai, prezidentas su kandidatais susitiktų rytoj, o dekretą dėl jų skyrimo pasirašytų jau penktadienį.
Tačiau prezidentas savo poziciją išdėstė dar pernai – jis netvirtins „Nemuno aušros“ partinių kandidatų. Tą dar kartą patvirtino jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
„Prezidentas ne vieną kartą išsakė savo poziciją. Ir mes vis grįžtame prie to paties klausimo: ar prezidentas keis savo nuomonę? O kodėl turėtų?“ – retoriškai klausia patarėjas.
Prezidentas tokį reikalavimą „Nemuno aušrai“ taiko dėl vykstančio teisėsaugos tyrimo, susijusio su partijos finansavimu. Be to, pats R. Žemaitaitis šiuo metu yra teisiamas dėl antisemitinių pareiškimų. Tyrimai dar nebaigti.
„Aš net neabejoju, kad šioje partijoje yra kvalifikuotų žmonių, net profesorių. Ir vien dėl to, kad jie priklauso konkrečiai politinei organizacijai, jie negali užimti valstybei svarbių postų, nors yra išrinkti? Man tai atrodo keistai – aš tam nepritariu“, – teigia „valstietis“ Dainius Gaižauskas.
TV3 šaltinių teigimu, R. Žemaitaitis prezidentui vis tiek ketina pateikti partiečių pavardes. Tarp jų – ir buvusio Energetikos agentūros vadovo Virgilijaus Poderio kandidatūra.
