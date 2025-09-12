Žemaitaitis: nepatvirtinus „Nemuno aušros“ kandidatų, gali būti perskirstytos ministerijos

„Mums nereikia trauktis (iš koalicijos – BNS), tiesiog automatiškai nutrūksta koalicinė sutartis. (...) Tai gal bus nauja koalicinė sutartis pasirašoma, gal bus perskirstomi ministrai“, – Žinių radijui penktadienį sakė R. Žemaitaitis.
„Tai jeigu bus nuspręsta pasirašyti naują koalicinį susitarimą, o galėtų taip būti, čia irgi neatmestinas dalykas, galime pamatyti, kad turėsime naują ir premjero teikimą, reikia nepamiršti, kad procedūra bus kartojama iš naujo, ir naujas ministrų kabinetas, ir Vyriausybės programa bus kartojama“, – teigė jis.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų – be „Nemuno aušros“ į aplinkos ministro teikiamo Povilo Poderskio ir į energetikos ministrus siūlomo teisininko Mindaugo Jablonskio.
Žemės ūkio ministru paskirtas „aušriečių“ pateiktas Andrius Palionis.
Su P. Poderskiu ir M. Jablonskiu Gitanas Nausėda susitiko trečiadienį, bet sprendimo dėl jų skyrimo ar neskyrimo dar nepriėmė.
Jei šie „aušriečių“ kandidatai bus atmesti, R. Žemaitaitis sako nematantis reikalo ieškoti naujų.
Jis taip pat tikino, kad kartu su P. Poderskiu neteiks ir Prezidentūros palaikomo dabartinio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno kandidatūros.
„Tikrai ne“, – sakė „aušriečių“ vedlys.
R. Žemaitaitis įvardijo, kad vietoje Energetikos ministerijos „aušriečiai“ galėtų pretenduoti ir į kitas, kuriose norėtų peržiūrėti praėjusių valdžių palikimą.
„Finansų, Užsienio reikalų yra irgi tokios labai įdomios ministerijos. Susisiekimo ministerija yra. Kodėl gi ne? Krašto apsaugos ministerija, kur mes ten randame Lauryno Kasčiūno ir Viliaus Semeškos veiklų, tai jei Dovilė (Šakalienė – BNS) duotų bent dalelytę mums ten pakrapštyti...“, – kalbėjo politikas.
Anot „Nemuno aušros“ pirmininko, partija nepretenduotų pakeisti D. Šakalienės, tačiau norėtų ministerijoje matyti savo viceministrą.
„Jei viceministras mūsų būtų atsakingas už tuos dalykus (auditą – BNS), tai ten sprogtų daug kas. Bet tikrai aš pasitikiu Dovile šiandien, dirba ji gerai kaip krašto apsaugos ministrė, atlieka savo pareigas. Tai matyt, sakau, neskubėkime įvykiams už akių, sulaukime pirmadienio ir matysime“, – teigė R. Žemaitaitis.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.
