Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo etikos sargai pradėjo dar vieną tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų

2025-09-09 14:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 14:42

Antradienį posėdžiavę Seimo etikos sargai nusprendė pradėti dar vieną tyrimą dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Šį kartą Etikos ir procedūrų komisija aiškinsis, ar savo kalbomis apie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Antradienį posėdžiavę Seimo etikos sargai nusprendė pradėti dar vieną tyrimą dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Šį kartą Etikos ir procedūrų komisija aiškinsis, ar savo kalbomis apie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

REKLAMA
3

Už tokį sprendimą balsavo 8 komisijos nariai, 1 susilaikė. Tyrimo išvadas parengti pavesta liberalui Arminui Lydekai bei socialdemokratei Lilijai Vaitiekūnienei. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, praėjusį antradienį, kalbėdamas apie laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, R. Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aušriečių“ lyderis kritikavo ŽŪM darbuotojas, mat, pasak politiko, jos darbo metu lankosi grožio salonuose. 

REKLAMA

„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

Dėl šių pasisakymų ŽŪM darbuotojai nusprendė kreiptis ne tik į etikos sargus, bet ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)
Olekas nesureikšmina Žemaitaičio pareiškimų: viskas bus tvarkingai (1)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Etikos sargai varstys, ar pradėti tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų apie Žemes ūkio ministerijos darbuotojas (6)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis apie siūlymą jam skirti daugiau nei 50 tūkst. eurų baudą: tai yra politikavimas (14)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Paaiškėjo, kokią baudą siūloma skirti antisemitiniais pasisakymais kaltinamam Žemaitaičiui (101)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų