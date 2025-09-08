Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie siūlymą jam skirti daugiau nei 50 tūkst. eurų baudą: tai yra politikavimas

2025-09-08 12:13 / šaltinis: BNS
2025-09-08 12:13

Prokurorui siūlant skirti daugiau nei 50 tūkst. eurų baudą, už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą teisiamas „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šią bausmę vertina kaip politikavimą.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)

3

„Jūs paimkite stambaus masto Liberalų sąjūdžio kyšininkavimo byloje kokia bauda ir kokia bauda už feisbuko pasisakymą. Tai yra akivaizdu, kad tai yra politikavimas, daugiau dėl viešosios erdvės ir tiesiog žaidimas“, – žurnalistams po Vilniaus apygardos teismo posėdžio pirmadienį sakė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Praktikoje nesu matęs, kad už nesunkų nusikaltimą būtų siūloma tokia bausmė, akivaizdu, kad tai yra politinis sprendimas, politinis nurodymas“, – pridūrė jis. 

Politikas teigė netikintis, kad teismas jam skirs tokią bausmę.

„Teismas yra pakankamai adekvatus, vadovaujasi suformuota teismų praktika ir joje nėra tokių baudų. Tokiu atveju, aš neįsivaizduoju, žmogus, kuris padaręs kitą nusižengimą, pavyzdžiui, finansinį, tai jis turėtų 2–3 mln. eurų susimokėti baudos“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.

Kaip rašė BNS, iš viso politikui siūloma skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą.

Pernai rugsėjį pradėtoje nagrinėti baudžiamojoje byloje R. Žemaitaitis kaltinamas neapykantos skatinimu ir kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų tautybės bei viešu pritarimu tarptautiniams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.

„Nemuno aušros“ pirmininkui dėl minėtų kalbų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.

Seimas pernai gruodį panaikino R. Žemaitaičio teisinę neliečiamybę.

