  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

ŽŪM darbuotojai dėl Žemaitaičio pasisakymų kreipsis į Etikos sargus

2025-09-04 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 10:10

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojai dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų kreipsis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. 

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojai dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų kreipsis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. 

„Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga artimiausiu metu ketina kreiptis į ​​Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl Remigijaus Žemaitaičio viešų pasisakymų rugsėjo 2 d.“ – rašoma Eltai pateiktame atsakyme. 

„Šiuo metu yra rengiami kreipimosi į šias institucijas raštai“, – nurodo ministerijos darbuotojai. 

Kaip skelbta anksčiau, antradienį, kalbėdamas apie laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, R. Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė. 

„Aušriečių“ lyderis kritikavo ŽŪM darbuotojas, teigdamas, jog jos darbo metu užsiima pašalinėmis veiklomis, grožio procedūromis, bei aiškino, jog tokioms specialistėms ministerija – ne vieta. 

„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

ELTA primena, kad pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.

Praėjusį ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu. Kandidatas į žemės ūkio ministrus tikina sulaukęs kvietimo kandidatuoti į šias pareigas iš paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės. Anot jos, toks pasiūlymas buvo suderintas su „Nemuno aušra“.

