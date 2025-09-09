Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas nesureikšmina Žemaitaičio pareiškimų: viskas bus tvarkingai

2025-09-09 11:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 11:49

„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus, kad balsavimas dėl Vyriausybės programos ir naujojo Seimo pirmininko priklausys nuo to, kaip bus tvirtinami partijos siūlomi kandidatai į ministrus, į parlamento vadovo postą deleguojamas socialdemokratas Juozas Olekas nėra linkęs sureikšminti tokių koalicijos partnerio pareiškimų.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus, kad balsavimas dėl Vyriausybės programos ir naujojo Seimo pirmininko priklausys nuo to, kaip bus tvirtinami partijos siūlomi kandidatai į ministrus, į parlamento vadovo postą deleguojamas socialdemokratas Juozas Olekas nėra linkęs sureikšminti tokių koalicijos partnerio pareiškimų.

0

„Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, kiekvienas Seimo narys gali turėti savo pamąstymų. Girdėjome vienų Seimo narių pamąstymų, girdėjome Žemaitaičio. Bet aš manau, kad rytoj viskas bus tvarkingai“, – antradienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį TV3 žinioms R. Žemaitaitis teigė neatmetantis galimybės, kad pirmajame rudens Seimo sesijos posėdyje nebus patvirtintas kandidatas į parlamento vadovus. Politikas teigė manantis, kad palaikymo gali pritrūkti ir Vyriausybės programos tvirtinimui.

„Neatmesčiau galimybės, kad gali atsirasti ir mažumos Vyriausybė. Galima tikėtis, kad trečiadienį nebus patvirtintas nei Seimo pirmininkas, nei nauja vadovybė, nei Vyriausybės programa“, – TV3 žinioms sakė R. Žemaitaitis, nurodydamas, kad „aušriečių“ parama J. Oleko kandidatūrai į Seimo pirmininkus gali priklausyti nuo to, kaip bus tvirtinami partijos siūlomi pretendentai į ministrus.

„Aš manau, kad jie (socialdemokratai – ELTA) yra suinteresuoti, kad tas procesas važiuotų, ir važiuotų greitai ir skaidriai“, – sakė jis.

Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.

Nors trečiadienį Seimui bus pateikiama Vyriausybės programa, kol kas dar liko neaiškios dvi pozicijos Vyriausybėje – iki šiol nėra pateikti kandidatai į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Pagal koalicinę sutartį, šie postai priklauso „Nemuno aušrai“.

