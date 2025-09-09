Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Etikos sargai varstys, ar pradėti tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų apie Žemes ūkio ministerijos darbuotojas

2025-09-09 06:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 06:15

Antradienį vyksiančio posėdžio metu Seimo etikos sargai ketina apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl praėjusią savaitę atgarsio sulaukusių „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas. 

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

Antradienį vyksiančio posėdžio metu Seimo etikos sargai ketina apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl praėjusią savaitę atgarsio sulaukusių „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas. 

1

„Gavome vėl (kreipimąsi – ELTA) dėl Žemaitaičio pasisakymų apie ŽŪM darbuotojas“, – Eltai sakė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Aušrinė Norkienė.

Kaip skelbta anksčiau, kalbėdamas apie laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, R. Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė. 

„Aušriečių“ lyderis kritikavo ŽŪM darbuotojas, teigdamas, jog jos neva darbo metu užsiima pašalinėmis veiklomis, grožio procedūromis.

„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

Dėl šių pasisakymų ŽŪM darbuotojai nusprendė kreiptis ne tik į etikos sargus, bet ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. 

