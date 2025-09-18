Sauliui Bucevičiui išvykus į komandiruotę prokurorė neprašė Seimo naikinti jo imuniteto

Nors Seimo valdyba dar rugpjūčio 20 dieną komandiravo S. Bucevičių į Kopenhagą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, į ketvirtadienio plenarinio posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl jo teisinio imuniteto.
Tačiau atvykusi į Seimą generalinė prokurorė Nida Grunskienė perskaitė kreipimusis tik dėl kitų dviejų Seimo narių imuniteto naikinimo. Ji sakė, kad dėl S. Bucevičiaus kreipsis kitą kartą.
Teisėsaugos duomenimis, dirbdamas 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės taryboje S. Bucevičius į kompensuotinas išlaidas įtraukė kvitus, apmokėtus ne paties, o septynių juridinių, šešių fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Įtariama, kad jis iš viso galėjo pasisavinti 900 eurų.
Dėl to prokurorai nori jam pateikti įtarimus dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir svetimo turto pasisavinimo.
S. Bucevičius anksčiau yra sakęs, kad nesutiks atsisakyti teisinės neliečiamybės „čekiukų“ byloje, nes įtaria teisėsaugą politiniu susidorojimu.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ketvirtadienį žurnalistams sakė nepalaikysiantis prokurorės prašymo leisti tiek jo frakcijos kolegą, tik kitus du Seimo narius patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
„Man tas cirkas, kuris vyksta valstybėje... Mano bylą, pažiūrėkite, daugiau kaip dveji mano byla (vyksta – BNS), ištaškyta pinigų ir kokia nauda? Narkotikai toliau teka upelėmis, nusikalstamas pasaulis toliau vykdo nusikaltimus, o mes tąsomės su kažkokiu „čekučiu“, su 100 eurų ar 1000, 2000 eurų“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
