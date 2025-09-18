Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas svarstys įstatymo pataisas dėl žurnalistų apsaugos nuo nepagrįsto teisminio persekiojimo

2025-09-18 16:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 16:21

Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama veiksmingiau apsaugoti žiniasklaidos atstovus nuo nepagrįsto teisminio persekiojimo už kritiką.

Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama veiksmingiau apsaugoti žiniasklaidos atstovus nuo nepagrįsto teisminio persekiojimo už kritiką.

REKLAMA
1

Kaip pranešė Teisingumo ministerija, teisės aktų pakeitimais siekiama užtikrinti efektyvią asmenų, kurie užsiima visuomenine veikla apsaugą nuo akivaizdžiai nepagrįstų ieškinių (SLAPP).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot laikinojo teisingumo ministro Rimanto Mockaus, teisminis procesas negali tapti žiniasklaidos atstovų bauginimo ir užtildymo įrankiu.

REKLAMA
REKLAMA

Ministras R. Mockus pabrėžia, kad Europos Komisijos Europos demokratijos veiksmų plano duomenys atskleidžia, jog SLAPP ieškiniai, kuriais siekiama cenzūruoti, įbauginti ir nutildyti kritikus juos apkraunant teisinės gynybos išlaidomis, yra vis dažniau naudojami prieš žurnalistus ir kitus viešą interesą saugančius subjektus.

REKLAMA

Kaip nurodo Teisingumo ministerija, teisės aktų pataisomis siūloma pagreitinti SLAPP ieškinių nagrinėjimą, numatant, kad jie būtų išnagrinėti ir priimtas sprendimas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo dienos.

Taip pat siūloma, kad tokiose bylose teismas turėtų teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, spręsti su laikinosiomis apsaugos priemonėmis susijusius klausimus. Taip pat 

REKLAMA
REKLAMA

Įstatymų pataisomis siūloma fiziniams ir juridiniams asmenims, prieš kuriuos pradėtas teismo procesas dėl jų užsiėmimo visuomenine veikla, suteikti teisę teismo prašyti atlyginti jų patirtus nuostolius.

Ministerija tikisi, kad naujasis reglamentavimas leis užtikrinti Europos Sąjungos Apsaugos nuo strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.

Jei Seimas pritars šioms pataisoms, jos įsigaliotų nuo 2026 m. gegužės 7 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų