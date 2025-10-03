Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prahos oro uoste – policijos operacija dėl pranešimo apie dronus: įsitraukė ir kariuomenė

2025-10-03 20:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 20:35

Prahos oro uoste penktadienio vakarą kilo sumaištis – dėl pranešimo apie galimai artėjančius dronus Čekijos policija pradėjo plataus masto saugumo operaciją. Pareigūnai bendradarbiauja su kariuomene, tačiau kol kas grėsmė nepatvirtinta, o oro uosto veikla tęsiasi įprastai.

Prahos oro uoste – policijos operacija dėl pranešimo apie dronus: įsitraukė ir kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

0

„Taikome plačias saugumo priemones, kuriose dalyvauja daugybė policijos pareigūnų iš įvairių padalinių, taip pat bendradarbiaujame su kariuomene. Priežastis – anoniminė ir nepatvirtinta grėsmė dėl artėjančių dronų. Daugiau informacijos pateiksime kuo greičiau“, – teigė policija.

Šiuo metu pareigūnai vertina gautos informacijos patikimumą, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Vertiname visas priemones, įskaitant dronų apsaugos priemonių diegimą ir snaiperių aktyvavimą. Ši priemonė yra prevencinė“, – pridūrė policija.

Daugiau informacijos policija kol kas nepateikė. Prahos oro uosto veikla nėra ribojama.

Bendradarbiaujama su kariuomene

Remiantis „iDNES“ duomenimis, policija, tikėtina, nagrinėja klaidingo pavojaus versiją.

„Bendradarbiaujame su kariuomene, kuri turi radarus, skirtus mažo ir vidutinio aukščio oro erdvės stebėjimui, įrengtus stacionariuose kariniuose postuose. Šie radarai leidžia aptikti ir sekti žemai skrendančius objektus, jų veikimo nuotolis siekia iki šimto kilometrų. Tuo pat metu vis dar laikomės versijos, kad tai yra anoniminis pranešimas apie grėsmę“, – „iDNES“ sakė šaltinis, turintis informacijos apie dabartinius įvykius.

Tas pats šaltinis pridūrė, kad dronų buvimas oro uosto teritorijoje ar jo artimiausioje aplinkoje kol kas nepatvirtintas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

