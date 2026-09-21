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Vilniuje ant pastato stogo atsirado statinys su baseinu: savivaldybė paaiškino, kas vyksta

2026-09-21 07:03 / šaltinis: ELTA
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2026-09-21 07:03
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Vilniaus savivaldybė teigia, kad Naujamiestyje, ant T. Ševčenkos gatvėje esančio pastato įrengtomis patalpomis naudotis gali visa jas prižiūrinti ir tvarkanti pastato loftų bendruomenė – tai bendra poilsio, kūrybinė erdvė.

Vilniaus savivaldybė. ELTA / Josvydas Elinskas

Vilniaus savivaldybė teigia, kad Naujamiestyje, ant T. Ševčenkos gatvėje esančio pastato įrengtomis patalpomis naudotis gali visa jas prižiūrinti ir tvarkanti pastato loftų bendruomenė – tai bendra poilsio, kūrybinė erdvė.

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Kaip skelbė portalas „Delfi“, ant Naujamiesčio pastato stogo įrengtas 223,83 kv. metrų dydžio statinys, kuriame, kaip portalui teigė skaitytojas, galimai įkurtos gyvenamosios patalpos su pirtimi ir baseinu.

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Nors savivaldybė Eltai nurodė negavusi skundų dėl šių patalpų galimo naudojimo ne pagal paskirtį, pažymėjo, kad, reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, ketina atlikti papildomą patalpų patikrinimą.

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Statybų inspekcijos teigimu, per šio statinio patikrinimą nustatyta, kad tai yra ne atskiras namas, o 2008–2009 m. pagal Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą rekonstruotos ir gamybiniam pastatui priklausančios techninės patalpos.

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Skelbta, kad rekonstrukcijos projektas, kurio pagrindu išduotas leidimas, buvo suderintas su savivaldybe, todėl nebuvo nustatyta pagrindo konstatuoti neteisėtus statybos darbus.

T. Ševčenkos g. pastato stogas galimai buvo avarinės būklės

Kaip Eltai patvirtino Vilniaus savivaldybė, 2008 m. pastatas buvo rekonstruotas pagal jos išduotą statybos leidimą.

Dviejų patalpų pastate savininkai kreipėsi į likusių 28 patalpų savininkus, prašydami leidimo rekonstrukcijai, visi šie rašytiniai sutikimai buvo pateikti savivaldybei.

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Anot Vilniaus miesto administracijos, dėl galimai prastos pastato stogo būklės pasiektas kompromisas rekonstrukciją vykdyti ne visų savininkų lėšomis.

„Pastato stogas buvo galimai avarinės būklės, nesaugus ir galėjo įgriūti. Ant stogo buvo susikaupusi gausybė šiukšlių, kurios taip pat blogino pastato stogo būklę. Visgi dauguma pastato patalpų savininkų nesutiko finansiškai prisidėti prie stogo tvarkymo. Todėl buvo pasiektas kompromisinis variantas: pastato stogas buvo tvarkomas dviejų patalpų savininkų, kurie kreipėsi dėl statybos leidimo patalpų rekonstrukcijai, lėšomis“, – Eltai teigė savivaldybės atstovai.

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Rekonstruotas lifto variklio skyrius ir ant stogo esančios ventkameros techninės patalpos, iš minėtų patalpų įrengtas papildomas išėjimas ant stogo.

Anot savivaldybės, atlikus darbus, 2009 m. gruodžio pabaigoje gautas pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

„Patalpos, esančios ant pastato stogo, yra buvusios techninės patalpos. Jos eksploatuojamos, prižiūrimos ir remontuojamos pastato loftų bendruomenės. Pagal pateiktą informaciją, šiomis patalpomis gali naudotis visi pastato bendrasavininkai, pasirašę rekonstrukcijos sutikimus“, – nurodė savivaldybė.

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Jos teigimu, pastatas ant namo stogo yra bendra erdvė, nesuformuota atskiru nekilnojamojo turto objektu ir neregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

„Pastato loftų bendruomenė tvarko ir prižiūri stogą, įskaitant šias patalpas, apmoka visas komunalines, stogo eksploatacijos ir priežiūros sąskaitas. Patalpos naudojamos kaip pastato gyventojų poilsio, kūrybinė erdvė“, – teigiama komentare.

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Kaip skelbė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), rekonstruoto pastato paskirtis iki šiol nepakeista – tai yra gamybinės paskirties pastatas.

Anot „Delfi“, ant pastato T. Ševčenkos gatvėje įrengtos patalpos su dideliais langais, šalia jų – medinė terasa, lauko baldai ir augalai, batutas.

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