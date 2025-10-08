Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Parlamentas: vietos valdžios rinkimai Ukrainoje nevyks, kol nepasibaigs karas

2025-10-08 17:39
Ukrainos parlamentas pratęsė vietos valdžios atstovų kadenciją iki tol, kol galios karo padėtis. Atitinkamas sprendimas priimtas aiškia dviejų trečdalių balsų dauguma, nurodoma pranešime, paskelbtame Aukščiausiosios Rados interneto svetainėje. Vadinasi, vietos valdžios atstovai – merai, miestų tarybos ir regionų parlamentai – tęs darbą tol, kol pasibaigus karui bus surengti rinkimai.

Ukrainos parlamentas pratęsė vietos valdžios atstovų kadenciją iki tol, kol galios karo padėtis. Atitinkamas sprendimas priimtas aiškia dviejų trečdalių balsų dauguma, nurodoma pranešime, paskelbtame Aukščiausiosios Rados interneto svetainėje. Vadinasi, vietos valdžios atstovai – merai, miestų tarybos ir regionų parlamentai – tęs darbą tol, kol pasibaigus karui bus surengti rinkimai.

13

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis konstitucija, Ukrainos vietos valdžios rinkimai turėjo vykti pasibaigus penkerių metų kadencijai – spalio 26 d. Tai, be kitų, taikytina ir sostinės Kyjivo merui Vitalijui Klyčko, kuris eina pareigas nuo 2014 m.

Tačiau Rusijai 2022 m. vasarį užpuolus Ukrainą, čia buvo paskelbta karo padėtis, dėl kurios rinkimai yra neįmanomi. Todėl jau neįvyko eiliniai parlamento rinkimai 2023 m. spalį ir prezidento rinkimai 2024-ųjų kovą. Dėl to agresorė Rusija vis reiškia abejones pirmiausiai prezidento Volodymyro Zelenskio teisėtumu.

