Remiantis konstitucija, Ukrainos vietos valdžios rinkimai turėjo vykti pasibaigus penkerių metų kadencijai – spalio 26 d. Tai, be kitų, taikytina ir sostinės Kyjivo merui Vitalijui Klyčko, kuris eina pareigas nuo 2014 m.
Tačiau Rusijai 2022 m. vasarį užpuolus Ukrainą, čia buvo paskelbta karo padėtis, dėl kurios rinkimai yra neįmanomi. Todėl jau neįvyko eiliniai parlamento rinkimai 2023 m. spalį ir prezidento rinkimai 2024-ųjų kovą. Dėl to agresorė Rusija vis reiškia abejones pirmiausiai prezidento Volodymyro Zelenskio teisėtumu.
