Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Turėtume daugiau apie tai galvoti“: ES imasi priemonių prieš Rusijos „šešėlinį laivyną“

2025-10-20 14:55 / šaltinis: BNS
2025-10-20 14:55

Europos Sąjunga (ES) siekia, kad jos valstybės narės turėtų daugiau galimybių tikrinti senstančių Rusijos naftos tanklaivių „šešėlinį laivyną“, pirmadienį pranešė bloko pareigūnai.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) siekia, kad jos valstybės narės turėtų daugiau galimybių tikrinti senstančių Rusijos naftos tanklaivių „šešėlinį laivyną“, pirmadienį pranešė bloko pareigūnai.

REKLAMA
0

Prancūzija, kuri neseniai trumpam sulaikė vieną šių laivų, paragino imtis griežtesnių veiksmų, kad būtų apribotas šis pagrindinis Maskvos pajamų šaltinis karui Ukrainoje finansuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

27 šalių blokas jau įtraukė į juodąjį sąrašą šimtus tanklaivių, kuriais Rusija naudojasi siekdama apeiti pelningo naftos eksporto apribojimus.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar Briuselis pateikia naują pasiūlymą pasirašyti susitarimus su valstybėmis, kuriose laivai yra oficialiai įregistruoti, kad būtų lengviau atlikti patikrinimus.

REKLAMA

„Turėtume daugiau apie tai galvoti“

„Su valstybėmis narėmis diskutuojame, kaip geriau koordinuoti veiksmus, susijusius su šešėliniu laivynu“, – sakė ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas per susitikimą su užsienio reikalų ministrais.

„Turėtume daugiau apie tai galvoti – būti kūrybingesni“, – pridūrė ji.

Pagal pasiūlymą, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, ES diplomatija nori, kad valstybės narės susitartų dėl deklaracijos, kuri leistų Briuseliui pasirašyti susitarimus su minimų laivų registracijos valstybėmis.

REKLAMA
REKLAMA

„ES valstybės narės vis dažniau demonstruoja naują impulsą imtis griežtesnių vykdymo užtikrinimo veiksmų kovojant su šešėliniu laivynu“, – sakoma Briuselio išplatintame dokumente.

„ES galėtų paremti valstybių narių pastangas, jei jos sutiktų suteikti ES teisę jų vardu derėtis dėl susitarimų, susijusių su iš anksto patvirtintais įsilaipinimais į laivus patikrinimams atlikti“, – skelbia blokas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ES apskaičiavo, kad Rusijos „šešėlinį laivyną“ šiuo metu sudaro nuo 600 iki 1,4 tūkst. laivų.

Prie Baltijos jūros esančios šalys skundėsi, kad ES narės Viduržemio jūroje nepakankamai stengiasi tikrinti praplaukiančius Rusijos laivus.

Tačiau ES pareigūnai atsargiai reagavo į raginimus sustiprinti „šešėlinio laivyno“ patikrinimus, baimindamiesi, kad tai gali tapti precedentu kitoms šalims nusitaikyti į Europos laivus visame pasaulyje.

Dokumente Briuselis teigė, kad jis jau sustiprino ryšius su šalimis, kuriose šie laivai yra registruoti.

Kaip pavyzdį jis nurodė Panamą, kuri turi vieną didžiausių pasaulyje laivų registrų ir kuri sutiko pašalinti visus į ES „juodąjį sąrašą“ įtrauktus laivus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų