„Turėtume daugiau apie tai galvoti“: ES imasi priemonių prieš Rusijos „šešėlinį laivyną“

Prancūzija, kuri neseniai trumpam sulaikė vieną šių laivų, paragino imtis griežtesnių veiksmų, kad būtų apribotas šis pagrindinis Maskvos pajamų šaltinis karui Ukrainoje finansuoti.
27 šalių blokas jau įtraukė į juodąjį sąrašą šimtus tanklaivių, kuriais Rusija naudojasi siekdama apeiti pelningo naftos eksporto apribojimus.
Dabar Briuselis pateikia naują pasiūlymą pasirašyti susitarimus su valstybėmis, kuriose laivai yra oficialiai įregistruoti, kad būtų lengviau atlikti patikrinimus.
„Turėtume daugiau apie tai galvoti“
„Su valstybėmis narėmis diskutuojame, kaip geriau koordinuoti veiksmus, susijusius su šešėliniu laivynu“, – sakė ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas per susitikimą su užsienio reikalų ministrais.
„Turėtume daugiau apie tai galvoti – būti kūrybingesni“, – pridūrė ji.
Pagal pasiūlymą, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, ES diplomatija nori, kad valstybės narės susitartų dėl deklaracijos, kuri leistų Briuseliui pasirašyti susitarimus su minimų laivų registracijos valstybėmis.
„ES valstybės narės vis dažniau demonstruoja naują impulsą imtis griežtesnių vykdymo užtikrinimo veiksmų kovojant su šešėliniu laivynu“, – sakoma Briuselio išplatintame dokumente.
„ES galėtų paremti valstybių narių pastangas, jei jos sutiktų suteikti ES teisę jų vardu derėtis dėl susitarimų, susijusių su iš anksto patvirtintais įsilaipinimais į laivus patikrinimams atlikti“, – skelbia blokas.
ES apskaičiavo, kad Rusijos „šešėlinį laivyną“ šiuo metu sudaro nuo 600 iki 1,4 tūkst. laivų.
Prie Baltijos jūros esančios šalys skundėsi, kad ES narės Viduržemio jūroje nepakankamai stengiasi tikrinti praplaukiančius Rusijos laivus.
Tačiau ES pareigūnai atsargiai reagavo į raginimus sustiprinti „šešėlinio laivyno“ patikrinimus, baimindamiesi, kad tai gali tapti precedentu kitoms šalims nusitaikyti į Europos laivus visame pasaulyje.
Dokumente Briuselis teigė, kad jis jau sustiprino ryšius su šalimis, kuriose šie laivai yra registruoti.
Kaip pavyzdį jis nurodė Panamą, kuri turi vieną didžiausių pasaulyje laivų registrų ir kuri sutiko pašalinti visus į ES „juodąjį sąrašą“ įtrauktus laivus.
