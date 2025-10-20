Zelenskis pateikė įstatymo projektus, skirtus pratęsti karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, atitinkami įstatymų projektai – Nr. 14128 „Dėl prezidento dekreto „Dėl karo padėties Ukrainoje pratęsimo“ patvirtinimo“ ir Nr. 14129 „Dėl prezidento dekreto „Dėl visuotinės mobilizacijos pratęsimo“ patvirtinimo“ – buvo užregistruoti parlamente.
Abu įstatymų projektai buvo perduoti svarstyti atitinkamam parlamento komitetui.
Liepos 25 d. V. Zelenskis pasirašė du įstatymus, kuriais pratęsė karo padėties ir visuotinės mobilizacijos galiojimą Ukrainoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!