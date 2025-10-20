Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pateikė įstatymo projektus, skirtus pratęsti karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją

2025-10-20 13:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 13:44

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Aukščiausiajai Radai pateikė įstatymų projektus, kuriais siūloma šalyje dar 90 dienų pratęsti karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Aukščiausiajai Radai pateikė įstatymų projektus, kuriais siūloma šalyje dar 90 dienų pratęsti karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją.

1

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, atitinkami įstatymų projektai – Nr. 14128 „Dėl prezidento dekreto „Dėl karo padėties Ukrainoje pratęsimo“ patvirtinimo“ ir Nr. 14129 „Dėl prezidento dekreto „Dėl visuotinės mobilizacijos pratęsimo“ patvirtinimo“ – buvo užregistruoti parlamente.

Abu įstatymų projektai buvo perduoti svarstyti atitinkamam parlamento komitetui.

Liepos 25 d. V. Zelenskis pasirašė du įstatymus, kuriais pratęsė karo padėties ir visuotinės mobilizacijos galiojimą Ukrainoje.

