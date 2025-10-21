Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„NBC News“: Trumpas sustabdė susitikimo su Putinu planus

2025-10-21 18:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 18:50

„NBC News“ skelbia, kad pasirengimas planuotam JAV ir Rusijos lyderių – Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino – susitikimui Budapešte sustabdytas. Sprendimas esą priimtas po to, kai, nepaisant „produktyvaus“ Marco Rubio ir Sergejaus Lavrovo pokalbio, abi pusės dar nelaikomos pasirengusiomis deryboms.

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)

„NBC News“ skelbia, kad pasirengimas planuotam JAV ir Rusijos lyderių – Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino – susitikimui Budapešte sustabdytas. Sprendimas esą priimtas po to, kai, nepaisant „produktyvaus“ Marco Rubio ir Sergejaus Lavrovo pokalbio, abi pusės dar nelaikomos pasirengusiomis deryboms.

REKLAMA
8

„NBC News“ žurnalistas Garretas Haake‘as, remdamasis aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūno informacija, teigia, kad pasirengimas dvišaliam JAV ir Rusijos lyderių susitikimui Budapešte sustabdytas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu Trumpo ir Putino susitikimo Budapešte planavimas yra sustabdytas, – man pranešė aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnas“, – rašė žurnalistas.

REKLAMA
REKLAMA

Abi pusės dar nėra pasirengusios deryboms

Pasak jo šaltinio, telefono pokalbis tarp valstybės sekretoriaus M. Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro S. Lavrovo buvo „produktyvus“, tačiau prezidentas D. Trumpas mano, kad „abi pusės dar nėra pasirengusios deryboms, kurios galėtų pateisinti susitikimo rengimą šiuo metu“.

REKLAMA

Agentūros „Reuters“ šaltiniai teigia, kad Rusijos atsisakymas nedelsiant nutraukti ugnį Ukrainoje galėjo kelti grėsmę planuotam D. Trumpo ir V. Putino susitikimui.

Primintina, kad JAV žiniasklaida anksčiau pranešė apie atidėtą JAV valstybės sekretoriaus M. Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro S. Lavrovo susitikimą, kuris turėjo įvykti šią savaitę.

Galima susitikimo data buvo nurodyta spalio 23 d. Jis turėjo būti skirtas pasirengti naujam asmeniniam D. Trumpo ir V. Putino susitikimui Budapešte.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiro Putino kelionės (nuotr. SCANPIX)
„Sąmokslas nužudyti“: Kremliaus pakalikas paskleidė gandus apie pasikėsinimą į Putiną (8)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Ar Putinas išdrįs skristi į Vengriją? Atskleidė, ko labiausiai bijo Rusijos prezidentas (29)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Dar 1 Trumpo kliurka
Dar 1 Trumpo kliurka
2025-10-21 18:55
Dar vasarį Zelenskis Trumpui aiškino, kad su Putinu nepasiderėsi. Kada Trumpas tai supras pats?
Atsakyti
ką jau čia
ką jau čia
2025-10-21 19:09
Jia žaidžia dvigubą žaidimą su Zelenskiu, o iš tikrųjų pasitarnauja Putinui. Pasualio akyse nori pasirodyti veiksmingas ir ryžtingas, o iš tikrųjų tik Putino marionetė. Ir nesvarbu, iš idėjos ar dėl kompromato, bet jis menysta. Šitokio prezidento JAV per savo istoriją turbūt neturėjo. Būtų atvirai diktatoriaus putino pusėje, kaip š Korėja ar Kinija, bet nedrįsta ir maivosi kaip mažvaikis.
Atsakyti
Add
Add
2025-10-21 19:11
Ką ten Krasnovas su putleriu telefonu po 3 val. kalbasi? Prikabina makaronų ir vėl iš naujo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų