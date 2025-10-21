„NBC News“: Trumpas sustabdė susitikimo su Putinu planus

„NBC News“ žurnalistas Garretas Haake‘as, remdamasis aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūno informacija, teigia, kad pasirengimas dvišaliam JAV ir Rusijos lyderių susitikimui Budapešte sustabdytas.
„Šiuo metu Trumpo ir Putino susitikimo Budapešte planavimas yra sustabdytas, – man pranešė aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnas“, – rašė žurnalistas.
Abi pusės dar nėra pasirengusios deryboms
Pasak jo šaltinio, telefono pokalbis tarp valstybės sekretoriaus M. Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro S. Lavrovo buvo „produktyvus“, tačiau prezidentas D. Trumpas mano, kad „abi pusės dar nėra pasirengusios deryboms, kurios galėtų pateisinti susitikimo rengimą šiuo metu“.
Agentūros „Reuters“ šaltiniai teigia, kad Rusijos atsisakymas nedelsiant nutraukti ugnį Ukrainoje galėjo kelti grėsmę planuotam D. Trumpo ir V. Putino susitikimui.
Primintina, kad JAV žiniasklaida anksčiau pranešė apie atidėtą JAV valstybės sekretoriaus M. Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro S. Lavrovo susitikimą, kuris turėjo įvykti šią savaitę.
Galima susitikimo data buvo nurodyta spalio 23 d. Jis turėjo būti skirtas pasirengti naujam asmeniniam D. Trumpo ir V. Putino susitikimui Budapešte.
