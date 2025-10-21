Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai: vienas Rusijos veiksmas gali sužlugdyti Trumpo ir Putino susitikimą

2025-10-21 18:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 18:28

Rusijos atsisakymas nutraukti ugnį Ukrainoje gali sužlugdyti planuotą Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą Budapešte. Apie tai, remdamasi Europos diplomatiniais šaltiniais, praneša agentūra „Reuters“, teigdama, kad atidėtas JAV ir Rusijos diplomatijos vadovų susitikimas gali būti rimtas įspėjimas dėl įtemptų derybų.

Trumpas kalbasi su Putinu (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

1

Pasak „Reuters“ šaltinių, galimus sunkumus organizuojant JAV ir Rusijos vadovų susitikimą gali rodyti atidėtas JAV ir Rusijos diplomatijos vadovų susitikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Trumpas nepasieks jokio susitarimo“

Manoma, kad Marco Rubio ir Sergejaus Lavrovo susitikimo atidėjimas yra ženklas, jog amerikiečiai gali būti nelinkę rengti D. Trumpo ir V. Putino susitikimo, jei Maskva neatsisakys savo reikalavimų.

„Manau, kad rusai norėjo per daug, ir amerikiečiams tapo aišku, kad Budapešte Trumpas nepasieks jokio susitarimo“, – sakė vienas iš „Reuters“ šaltinių.

