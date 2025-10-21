Šaltiniai: vienas Rusijos veiksmas gali sužlugdyti Trumpo ir Putino susitikimą

Pasak „Reuters“ šaltinių, galimus sunkumus organizuojant JAV ir Rusijos vadovų susitikimą gali rodyti atidėtas JAV ir Rusijos diplomatijos vadovų susitikimas.
„Trumpas nepasieks jokio susitarimo“
Manoma, kad Marco Rubio ir Sergejaus Lavrovo susitikimo atidėjimas yra ženklas, jog amerikiečiai gali būti nelinkę rengti D. Trumpo ir V. Putino susitikimo, jei Maskva neatsisakys savo reikalavimų.
„Manau, kad rusai norėjo per daug, ir amerikiečiams tapo aišku, kad Budapešte Trumpas nepasieks jokio susitarimo“, – sakė vienas iš „Reuters“ šaltinių.
