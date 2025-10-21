Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kyjivo pareigūnas: Trumpas ragino Zelenskį perleisti Rusijai Donbaso sritį

2025-10-21 18:57 / šaltinis: BNS
2025-10-21 18:57

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per praėjusią savaitę Vašingtone vykusias derybas ragino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį perleisti Rusijai rytinę Donbaso sritį, antradienį naujienų agentūrai AFP sakė aukštas Ukrainos pareigūnas.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

8

„Taip, tai tiesa“, – AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, paklaustas, ar D. Trumpas ragino V. Zelenskį išvesti karius iš šiuo metu Kyjivo pajėgų dar kontroliuojamų teritorijų. 

Derybos buvo įtemptos

Šaltinis pridūrė, kad derybos su D. Trumpu buvo „įtemptos ir nelengvos“, o diplomatinės pastangos užbaigti karą atrodė vilkinamos ir „nejudančios iš vietos". 

