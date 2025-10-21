Kyjivo pareigūnas: Trumpas ragino Zelenskį perleisti Rusijai Donbaso sritį

„Taip, tai tiesa“, – AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, paklaustas, ar D. Trumpas ragino V. Zelenskį išvesti karius iš šiuo metu Kyjivo pajėgų dar kontroliuojamų teritorijų.
Derybos buvo įtemptos
Šaltinis pridūrė, kad derybos su D. Trumpu buvo „įtemptos ir nelengvos“, o diplomatinės pastangos užbaigti karą atrodė vilkinamos ir „nejudančios iš vietos".
