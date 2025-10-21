JAV nenurodo termino, iki kada „Hamas“ turi nusiginkluoti

JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plane numatytas ekstremistinių grupuočių Gazos kare nusiginklavimas. Tačiau islamistai su tuo nesutinka. Tai vienas ginčytinų klausimų.
Pagrindinė jo vizito tema yra Gazos Ruože dar likusių negyvų įkaitų grąžinimas, sakė JD Vance‘as ir kartu paprašė kantrybės. Grąžinimas yra sudėtingas ir negali įvykti „per naktį“, teigė jis. Kai kurios aukos palaidotos po tonomis akmenų, kitais atvejais nežinoma, kur jos yra.
JD Vance‘as taip pat pareiškė, jog ilgalaikis tikslas yra, kad žmonės Gazoje gyventų „klestinčioje ir saugioje“ aplinkoje. Tarpininkavimo procese siekiant paliaubų dalyvavęs JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris pridūrė, kad pinigai atstatymui bus skiriami tik toms teritorijoms, kurių nekontroliuos „Hamas“.
JD Vance‘as buvo nusiteikęs optimistiškai, kad paliaubų regione bus laikomasi. JAV šiuo metu, anot jo, regione užima koordinatoriaus vaidmenį. Tam skirtas centras Izraelyje pavadinimu „Civil-Military Coordination Center“ (CMCC). Karinių šaltinių duomenimis, čia dislokuota 200 JAV karių.
JD Vance‘as patvirtino, kad JAV nesiųs sausumos pajėgų į Gazos Ruožą.
