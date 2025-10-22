Trumpas atsakė, kodėl atšaukė susitikimą su Putinu

Kyjivo karinė administracija: per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės
Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai du žmonės, trečiadienį pranešė miesto karinės administracijos vadovas.
„Žuvusiųjų sostinėje padaugėjo iki dviejų“, – sakė Tymuras Tkačenka platformoje „Telegram“.
Kiti miesto pareigūnai pranešė apie didelę dronų ataką prieš sostinę.
Rusai amerikiečiams slapta nusiuntė raštą: išdėstė savo reikalavimus dėl Ukrainos
Rusija savaitgalį nusiuntė amerikiečiams neoficialų komunikatą su savo sąlygomis karui Ukrainoje baigti, skelbia „Reuters“. Apie tai agentūrai patvirtino du JAV pareigūnai ir dar vienas su situacija susipažinęs šaltinis.
Vienas iš šaltinių sako, kad Rusija pakartojo savo reikalavimą perimti visą Ukrainos Donbaso regioną. Tai reiškia, kad rusai atmetė D. Trumpo siūlymą, kad fronto linijos turėtų būti įšaldytos esamose vietose.
Rusija taip pat pakartojo savo reikalavimą, kad pagal bet kokį taikos susitarimą Ukrainoje neturi būti dislokuotos NATO pajėgos.
Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis
Rusijos kariuomenė balistinėmis raketomis atakavo taikinius Ukrainos sostinėje Kyjive, ankstyvą trečiadienio rytą pranešė pareigūnai.
Preliminariais Ukrainos oro pajėgų pranešimais, buvo paleistos mažiausiai keturios raketos. Vienas dpa žurnalistas miesto centre girdėjo apie dešimt sprogimų, daugiausia nuo priešlėktuvinės ugnies.
Kyjivo meras Vitalijus Kličko per „Telegram“ pranešė, kad pietiniame Holosijivskio rajone kilo gaisras. Jis pridūrė, kad raketų nuolaužos taip pat nukrito kituose dviejuose rajonuose ir padegė mažiausiai vieną automobilį.
Karo analitikai svarstė, kad atakos taikinys galėjo būti dvi miesto šiluminės elektrinės.
Atakos Zaporižioje ir Kamianskėje
Pareigūnai pranešė apie papildomus smūgius pietryčių Ukrainoje. Devyni Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai smogė Zaporižios miestui ir padegė kelis gyvenamuosius namus, „Telegrame“ pranešė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Rusijos raketos ir dronai taip pat buvo nukreipti į pramoninį Kamianskės miestą, pranešė Ukrainos oro pajėgos. Iš pradžių nebuvo pranešta apie kokią nors žalą ar aukas.
Elektros tiekimo sutrikimai Izmaile
Anksčiau keli Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai taip pat buvo nukreipti į pietinį Ukrainos uostamiestį Izmailą netoli Rumunijos sienos.
Ukrainos visuomeninis transliuotojas pranešė apie sprogimus ir elektros energijos tiekimo sutrikimus mieste, nors oficialaus patvirtinimo nebuvo.
Dėl tebesitęsiančių Rusijos dronų ir raketų atakų prieš energetikos infrastruktūrą šildymo sezonas Ukrainos miestų centralizuotose sistemose atidėtas.
Oro temperatūrai jau nukritus iki vienženklių skaičių ir krentant dar žemiau, daugelis miestų gyventojų savo būstus gali šildyti tik oro kondicionieriais ir kitokiais elektriniais šildytuvais.
Ukrainiečių smūgis: atakuota chemijos gamykla Rusijos Briansko srityje
Ukrainos pajėgos per kombinuotą oro ataką smogė chemijos gamyklai Rusijos Briansko srityje, antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
„Buvo surengtas masinis kombinuotas raketų ir oro smūgis, be kita ko, buvo panaudotos iš oro paleidžiamos raketos „Storm Shadow“, kurios sėkmingai prasiskverbė pro Rusijos oro gynybos sistemą“, – pranešė Generalinis štabas „Telegram“ tinkle.
Jis teigė, kad visas žalos mastas dar vertinamas, ir pabrėžė objekto svarbą Rusijos gynybos pramonei.
Oficialiomis žiniomis, atakuota chemijos gamykla Brianske yra viena iš pagrindinių Rusijos sprogmenų gamintojų, gaminanti artilerijos sviedinius ir raketų kovines galvutes.
Tuo tarpu Rusijos kariuomenė antradienio vakarą pranešė, kad virš minėto regiono numušė 57 ukrainiečių bepiločius orlaivius. Oficialiai nepranešta apie jokią žalą, o gubernatorius Aleksandras Bogomazas sakė, kad buvo pasitelktos gelbėjimo tarnybos.
Trumpas atsakė, kodėl atšaukė susitikimą su Putinu
JAV Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukė planus Budapešte surengti aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje, nes nenorėjo, kad susitikimas būtų iššvaistytas.
Šis D. Trumpo atšaukimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai jis paskelbė, kad per dvi savaites Vengrijos sostinėje susitiks su V. Putinu po, kaip jis pavadino, produktyvaus telefoninio pokalbio dėl Rusijos karo nutraukimo.
Praėjusį penktadienį per įtemptas derybas Vašingtone JAV vadovas spaudė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsisakyti rytinio Donbaso regiono mainais į taiką, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas.
Tačiau antradienį vienas Baltųjų rūmų pareigūnas sakė, kad, nepaisant pranešimo dėl Budapešto, dabar „artimiausiu metu neplanuojama, kad prezidentas Trumpas susitiks su prezidentu Putinu“.
„Nenoriu, kad susitikimas būtų iššvaistytas“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, paklaustas, kodėl susitikimas su V. Putinu buvo atidėtas.
„Nenoriu, kad būtų švaistomas laikas, todėl pažiūrėsiu, kas nutiks“, – teigė jis.
AFP žurnalisto paklaustas, kas pakeitė jo nuomonę, D. Trumpas atsakė: „Karo fronte vyksta daug dalykų. Ir mes per ateinančias dvi dienas jums pranešime, ką darome“.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas po pirmadienio pokalbio telefonu taip pat atšaukė numatytą susitikimą Budapešto aukščiausiojo lygio susitikimui surengti, pranešė Baltieji rūmai.